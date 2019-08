Seelze

Im Alter von 80 Jahren ist Horst Labitzke immer noch ehrenamtlich sehr aktiv. Seit 1976 gehört er dem Kirchenvorstand der St.-Martin-Kirche an. Sein erstes Ehrenamt liegt allerdings schon viel länger zurück, denn bereits mit 14 Jahren engagierte sich Labitzke bei den christlichen Pfadfindern. „Das war damals eine tolle Sache“, erinnert sich der Rentner, der nach seiner Schulausbildung eine Berufsausbildung als Buchdrucker absolvierte.

Bei der evangelischen Jugend übernahm er 1956 die Leitung einer Jugendgruppe. „Es war eine gemischte Gruppe und dort lernte ich dann auch meine spätere Ehefrau kennen“, erinnert er sich. Einige Jahre später habe er in seinem Wohnort Lohnde die Leitung des Kindergottesdienstes übernommen. Erst als er als Familienvater nach Seelze zog, wurde er in der St.-Martin-Kirche ehrenamtlich aktiv und setzte sich im Bereich der Jugendarbeit ein. Dort übernahm er bald weitere Aufgaben, leitete Diskussionsabende und organisierte Vorträge. „Junge Menschen haben oft Probleme, da muss man ins Gespräch kommen“, erklärt Labitzke.

Ökumene steht im Vordergrund

Zur Kirchenvorstandswahl wurde Labitzke 1976 das erste Mal aufgestellt und auch gewählt. Nun ist er seit mehr als 40 Jahren dort tätig. „Ich bin es von Kindheit gewöhnt, einen Dienst in der Kirche zu verrichten“, erklärt der Rentner. Damit hätte ihn sein Vater sehr geprägt, der auch im Kirchenvorstand tätig war. Labitzke liegt die Ökumene sehr am Herzen. Seelze sei durch die Flüchtlinge nach dem Krieg ökumenisch geworden, erklärt er. Der damalige Zusammenhalt hätte die Ökumene sehr begünstigt, und das wäre bis heute so geblieben.

In den mehr als vier Jahrzehnten Kirchenvorstandsarbeit hat sich Labitzke für viele Themen eingesetzt: den Gebäudebestand erhalten, Anfragen der Landeskirche klären, der Kirchenneubau, Neuanschaffungen, Organisationsaufgaben und immer wieder ein offenes Ohr für Gruppen innerhalb der Kirche. „Auch die Verkündigungsarbeit am Sonntag in der Kirche gehört dazu“, erzählt er. Labitzke hat den Posten des zweiten Vorsitzenden übernommen, den ersten bekleidet der jeweilige Pastor. „So ein Ehrenamt kann man nur im Team mit allen anderen bewältigen“, sagt er und denkt dabei an die restlichen Kirchenvorstandsmitglieder. Aber auch die Familie, besonders die Ehefrau müsse dahinter stehen, erklärt er.

Aufgaben des Kirchenvorstandes

Labitzke hat in seiner Tätigkeit im Kirchenvorstand viele kirchliche Ereignisse miterlebt, auch den Verkauf von Gebäuden, die im Besitz der Kirchengemeinde waren. „Das waren alles Dinge, um die sich die Mitglieder des Kirchenvorstandes kümmern mussten“, erklärt er. Die Erneuerung der Orgel habe dazugehört, aber auch die Bestuhlung der Kirche. „Als die Stahlgussglocken nicht mehr läuteten oder die Kirche renoviert werden musste, gab es für den Kirchenvorstand viel zu tun“, erinnert sich der zweite Vorsitzende. Für die Kirchen, so Labitzke, seien die Kirchenvorstandsmitglieder sehr wichtig, denn „sie könnte diese Ehrenamtlichen nicht bezahlen“. Labitzke ist einer von neun Vorstandsmitgliedern und erklärt, dass es wichtig sei, Menschen zu haben, die von dem, was sie tun, überzeugt sind. Sein Ziel war es immer, dort zu helfen, wo seine Hilfe benötigt wird.

Diese Einstellung brachte Labitzke auch dazu, sich ehrenamtlich in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Hannover zu engagieren. Bis zum vergangenen Jahr betreute er dort Strafgefangene und nahm sie auch manchmal mit zu kirchlichen Veranstaltungen nach Seelze. Mehr als 30 Jahre war Labitzke dort tätig. „Diese Personen brauchen Ansprechpartner, die sie als Mensch sehen und für sie da sind“, erklärt er. Dafür seien sie sehr dankbar und würden sich vieles von der Seele reden, ergänzt er.

Ansprechpartner der Giftnotzentrale

Kirche ohne Ehrenamt, so sagt Labitzke, sei nicht handlungsfähig. Die kirchlichen Steuereinnahmen würden niemals ausreichen, um die Ehrenamtlichen für ihre Dienste zu bezahlen. Die Aufgaben des Kirchenvorstandes seien wichtig, denn nur durch sie könne ein Pastor nicht alles allein entscheiden, erklärt er. Labitzke war in den vergangenen Jahrzehnten auch im schulbiologischen Zentrum in Hannover anzutreffen. Dort führte er am Sonntagmorgen Gartenrundgänge durch. 1989 machte er eine Ausbildung als Pilzsachverständiger und kann seitdem in Sachen Giftpilzen beraten und Führungen vornehmen. In der Göttinger Giftnotzentrale wird Labitzke als Ansprechpartner geführt.

Das ist unsere Serie Ehrenamt in Seelze Sie arbeiten ehrenamtlich in Vereinsvorständen, engagieren sich in Arbeitskreisen und Ortsvereinen, unterstützen Selbsthilfegruppen und sind in Kirchen aktiv. Sie investieren Zeit, bringen sich mit ihrer Arbeitskraft, Kreativität und Motivation ein, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Für sie ist ihr unentgeltlicher Einsatz selbstverständlich. In unserer Lokalserie „ Ehrenamt in Seelze“ stellen wir Menschen vor, die sich mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit für das Gemeinwohl einbringen. Sie berichten von ihren Erfahrungen, Aufgaben und Erfolgserlebnissen.

Von Heike Baake