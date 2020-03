Coronavirus: So gehen die Veranstalter in Seelze mit den Absagen um

Seelze

Das Wechselgeld für den Basar der DRK-Kita Nimmerland in Seelze-Süd lag bereit, knapp 50 ehrenamtliche Helfer hatten die vielen Berge von Kinder- und Babykleidung schon nach Größe sortiert – und dann kam das Coronavirus. „Wir waren natürlich enttäuscht, dass wir den Basar absagen mussten“, sagt Kathleen Musenberg vom Basarteam. 93 Teilnehmer hätten sich bereits angemeldet gehabt. „Aber ich bin froh, dass die Entscheidung zur Absage klar auf der Hand lag. Schließlich geht es um die Gesundheit von uns allen und vor allem den Schutz von Risikogruppen.“

Fünf Menschen in Seelze haben sich mittlerweile mit dem Coronavirus infiziert und Tag für Tag wird das öffentliche Leben immer weiter heruntergefahren. Damit kommt auch das kulturelle Leben in Seelze zum Erliegen. Das Heimatmuseum und die Stadtbibliothek sind geschlossen. Ausstellungen, Seniorennachmittage und Sportveranstaltungen abgesagt. Für zahlreiche Ehrenamtliche bedeutet das, dass ihre in liebevoller Arbeit vorbereiteten Veranstaltungen ausfallen oder auf unbestimmte Zeit verschoben werden müssen.

„Wir hängen in der Luft und können nichts tun“, sagt Evelyn Werner, die Vorsitzende der Seelzer Bürgerstiftung. Eigentlich betreuen die Ehrenamtlichen Projekte an vier Seelzer Grundschulen – doch die sind gerade zu. Auch der bereits geplante Bücherflohmarkt im Alten Krug muss ausfallen. „Bei uns stehen die Räder still.“

„Das wird nicht umsonst gewesen sein“

„Alle Teilnehmer sind zwar traurig, haben aber völliges Verständnis für diese Situation“, sagt Petra Düppers. Die Spartenleiterin Turnen des SV Dedensen hatte gemeinsam mit einen kleinen Team seit mehr als einem halben Jahr eine große Turnshow geplant, um das 111-jährige Bestehen des Vereins zu feiern. „Spätestens als die Meldung raus war, dass alle Schulen und Kitas schließen müssen, war für uns auch klar, dass die Veranstaltung am 22. März ausfallen wird“, sagt sie.

„Völliges Verständnis für die Situation“: Tina Röbbing (von links), Monika Gottschalk, Andrea Kolbien und Petra Düppers haben die die großen Turnshow beim SV Dedensen organisiert. Quelle: Heike Baake (Archiv)

38 Jungen und Mädchen der Turnerjugend wollten eine einstudierte Choreografie vor einem großen Publikum vorführen, dazu sollten Beiträge von anderen Gruppen des Vereins kommen. „Viele Mitglieder hatten uns schon ihre Hilfe für den Auf- und Abbau und den Verkauf von Kaffee und Kuchen angeboten“, erzählt Düppers. Doch die Spartenleiterin ist optimistisch: „Das alles wird nicht umsonst gewesen sein. Ich bin mir sicher, dass es einen neuen Termin geben wird.“

Ausstellungen werden verschoben

Auch im Terminkalender des Heimatmuseums wird sich durch die Ausbreiten des Coronavirus einiges verändern. Einen Tag bevor der Seelzer Karikaturist Wolfgang Schulze die Ausstellung „Provinz Spitzen“ mit seinen Zeichnungen eröffnen wollte, hatten der Vorsitzende des Museumsvereins Knut Werner und seine Stellvertreterin Waltraud Gertz entschieden, dass das Museum bis zum 12. April geschlossen wird.

Keine Ausstellungen, keine Veranstaltungen: Der Alte Krug und das Heimatmuseum im Seelzer Zentrum sind verwaist. Quelle: Linda Tonn

Die beiden für die kommenden Wochen vorgesehenen Hochzeiten im historischen Trauzimmer des Museums werden zwar stattfinden können – allerdings mit Einschränkungen. „Es dürfen maximal zehn Personen ins Zimmer und der Sektempfang muss ausfallen“, sagt Werner.

Stillstand ist eine Verschnaufpause

Der Stillstand ist für die vielen Ehrenamtlichen des Museumsvereins, die unter der Woche Schulkinder im alten Schulzimmer betreuen, bei Hochzeiten dabei sind und sonntags während der dreistündigen Öffnung vor Ort sind, eine kurze Verschnaufpause, sagt Werner. „Die Arbeit des Vereins ist sehr intensiv und die meisten Ehrenamtlichen sind auch schon älter.“ Von daher könne man die aktuelle Lage auch positiv sehen.

„Wir werden in jedem Fall umplanen müssen“: Die Vorsitzenden des Museumsvereins, Waltraud Gertz und Knut Werner. Quelle: Thomas Tschörner

Für den Vorsitzenden und seine Stellvertreterin habe außer Frage gestanden, dass wegen der aktuellen Situation schnell reagiert werden müsse – vor allem, weil auch viele ältere Menschen die Ausstellungen im Museum besuchen würden.

Was die Termine aus Ausstellungen angeht, müsse man flexibel sein, sagt Werner. Vielleicht werde man die Karikaturenausstellung ein wenig verlängern. „Es gibt in jedem Fall für den Spätsommer einiges umzuplanen.“

