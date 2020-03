Seelzer Brotkorb muss seine Ausgabe vorerst schließen

Seelze

Am Montagnachmittag hatte Oliver Wehse vom Seelzer Brotkorb noch gemeinsam mit seiner Kollegin Melanie Megnisch Lebensmittel für die kommende Ausgabe am Donnerstag sortiert. Der Verein wollte auch inmitten der Corona-Krise für die Bedürftigen im Stadtgebiet da sein. „Wir nehmen unsere humanitäre Aufgabe sehr ernst und wollen auch weiterhin für die Ärmsten der Armen da sein“, hatte Sprecherin Petra Bernhardt-Schlue zu Beginn der Woche verkündet. Etwa 750 Menschen sind derzeit beim Seelzer Brotkorb registriert.

Doch seit Montagabend ist klar: Die Ausgabe muss geschlossen werden, weil die ehrenamtlichen Helfer fehlen.

Ehrenamtliche sagen ab

„Die meisten unserer Ehrenamtliche sind über 65 und gehören somit zur Risikogruppe“, sagt Wehse. Immer mehr hätten abgesagt. „Wir hatten sie schon im Vorfeld gebeten, genau zu überlegen, ob sie kommen möchten“, so Wehse. Diejenigen, die Vorerkrankungen haben, wurden sogar gebeten, auf den freiwilligen Dienst zu verzichten.

Für die Ausgabe hatten die Mitarbeiter extra ein Sicherheitskonzept erstellt – maximal fünf Personen in einem Raum sowie Schutzkleidung und regelmäßiges Desinfizieren. So sollte die Ansteckungsgefahr für Beschäftigte und Gäste vermieden werden.

Lebensmittelspenden werden weniger

Der Seelzer Verein wollte es versuchen und für die Bedürftigen da sein. Allerdings war schon zu Beginn der Woche deutlich geworden, dass die Lebensmittelausgabe zu Zeiten des Coronavirus schwieriger werden würde als gewohnt. „Die Zahl der gespendeten Lebensmittel von den Supermärkten ist deutlich zurückgegangen“, so Wehse. „Vor allem Milchprodukte und Joghurt sind derzeit extrem rar“, sagt er. Auch von Obst und Gemüse habe es schon einmal mehr gegeben. „Das liegt eindeutig auch an den Hamsterkäufen.“ Zwar werde dadurch weniger weggeworfen – allerdings fehle es auch den Menschen, die es am dringendsten bräuchten.

Durch die Schließung des Brotkorbs wird es für die Schwächsten nun schwerer werden, an Lebensmittel zu kommen. „Das tut mir persönlich sehr leid“, so Wehse. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, hatten bereits unter anderem die Hannöversche Tafel in Hannover und Garbsen, die Tafeln in Langenhagen, Isernhagen und der Wedemark sowie die Ausgabe in Burgdorf mitgeteilt, vorerst zu pausieren.

Kleiderkammer ist auch geschlossen

In Seelze ist auch die Kleiderkammer, die der Brotkorb mittwochs von 16 bis 17 Uhr öffnet, geschlossen. Die Lebensmittelausgabe wird Anfang April in die Schillerstraße ziehen. Auch wenn man derzeit pausieren müsse –„wir brauchen immer Freiwillige für die Ausgabe am Donnerstag und die Sortierung der Lebensmittel am Montag, Mittwoch und Donnerstagmorgen“, sagt Wehse.

Von Linda Tonn