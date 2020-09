Die Nachricht des Gesundheitsamtes, dass statt 40 Personen plötzlich mehr als 130 Personen am Georg-Büchner-Gymnasium in Seelze-Letter in Quarantäne müssen, hat die dortige Schulleitung überrascht. Gleichzeitig stellen sich weitere Fragen: Wieso wurde die Schule so spät informiert? Und warum ist der Rest der Familie der infizierten Schülerin noch nicht getestet?