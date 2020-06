Wie kommen die Seelzer Händler durch die Krise, Herr Schaper?

Seelze

Seit dem 13. März hat Frank Schaper fast täglich E-Mails verschickt. Der Sprecher der Seelzer Händlergemeinschaft HGS hat Informationen zur Corona-Pandemie zusammengestellt, Verordnungen durchforstet und Tipps gegeben – um die Unternehmen in Seelze und Letter möglichst glimpflich durch die Krise zu bringen.

Herr Schaper, wie geht es den Seelzer Unternehmen, drei Monate nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie?

Wir hoffen sehr, dass unsere Mitgliedsbetriebe wie überhaupt alle Unternehmen in und um Seelze und Letter mit einem blauen Auge davonkommen. Im Moment können wir im Mittelstand keine direkte Existenzbedrohung verzeichnen. Einige Unternehmen müssen dennoch schauen, wie sie die schwere Zeit überbrücken.

Die Krise ist also noch lange nicht überstanden.

Nein, auf keinen Fall. Alle müssen schauen, wie sie weiter durch das Wirtschaftsjahr kommen. Viele Betriebe mussten von einem auf den anderen Tag schließen. Die Kunden blieben weg. Das wird Folgen haben. Viele Betriebe haben noch immer ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit. Ich glaube, wir werden erst nach Corona sehen können, welche Betriebe langfristig existenzbedroht sind – nicht nur in Seelze und Letter.

Weil sie schließen mussten, haben viele Geschäftsleute in Seelze und Letter einen Lieferservice ins Leben gerufen. Quelle: Linda Tonn

Seit einigen Wochen dürfen die Geschäfte unter Auflagen wieder öffnen. Sind die Kunden zurück?

Viele kommen nur sehr zögerlich. Auf dem Niveau wie vor der Krise sind wir noch lange nicht. Selbst Unternehmen, die nicht schließen mussten, verzeichnen Umsatzrückgänge. Ich hoffe sehr, dass der Erholungseffekt spätestens nach den Sommerferien einsetzen wird. Die Bürger und Bürgerinnen in Seelze und Letter müssen ihre Betriebe und Geschäfte einfach wieder stärker frequentieren. Nur das schafft Nachhaltigkeit und sichert die Existenz.

Weil sie zeitweise nicht öffnen durften, haben viele Geschäften einen Lieferservice etabliert. Hat das funktioniert?

Die Krise hat der Frage nach dem Onlinehandel auch bei den Geschäftsleuten in Seelze einen Schub gegeben. Mehr als 15 Betriebe haben in den letzten Wochen einen Lieferservice angeboten beziehungsweise neu ins Leben gerufen. Das bringt natürlich nicht den gleichen Umsatz, aber war eine gute Möglichkeit, um im Bewusstsein der Kunden zu bleiben. Man hat aber auch gemerkt, dass der persönliche Kontakt wichtig ist. In Zukunft sollte man vielleicht über eine Kombination aus Online- und Offlinehandel nachdenken.

Der Obentrautmarkt ist bereits abgesagt? Was wird aus dem Lichtermeer oder der Adventsaktion?

Stand heute sind keine weiteren Absagen geplant. Wir hoffen sehr, dass das Seelzer Lichtermeer, die HGS-Adventsaktion und der Weihnachtsmarkt rund um die St.-Martins-Kirche stattfinden können.

Das ist die HGS Hinter dem Kürzel HGS verbirgt sich die Gemeinschaft für Handel und Gewerbe in Seelze – ein Zusammenschluss aus rund 80 Unternehmen aus Einzelhandel, Handwerk und Industrie. Mitglieder sind örtliche Frisöre genauso wie Restaurants, Bäckereien, Bestattungsunternehmen, Apotheken aber auch Altenheime und Banken. Die HGS ist sowohl Ansprechpartner für die Wirtschaft vor Ort als auch für die Stadtverwaltung. Im März 2007 wurde das Citymarketing gegründet, in dem HGS, Stadtverwaltung und Politik kooperieren. Die Händlergemeinschaft ist zudem Veranstalter der Gesundheitsmesse, des Obentrautmarktes, des Lichtermeers, des Weihnachtsmarktes rund um St. Martin und der Adventsaktion. Vorstandsvorsitzender ist Thomas Meyer, sein Stellvertreter ist Oliver Schneider. ton

