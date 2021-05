Seelze

Das mobile Testteam der Kreuz-Apotheke ändert in zwei Stadtteilen seinen Standort: In Velber ist das Team ab Dienstag, 11. Mai, von 9 bis 13 Uhr im Kul-Turm, Hasselfeldstraße 1, zu Gast. In Almhorst werden Test ab Mittwoch, 12. Mai, von 14 bis 18 Uhr vor der Feuerwache am Schulhof genommen. „Damit können wir dort witterungsunabhängig und sicher testen“, schreibt Kreuz-Apotheker Thomas Meyer. In allen anderen Ortsteilen stoppt das mobile Team wie folgt:

Dienstags von 14 bis 18 Uhr in Harenberg auf dem Parkplatz des Gemeindehauses.

Mittwochs von 9 bis 13 Uhr in Döteberg am Dorfgemeinschaftshaus, Lange Straße.

Donnerstags von 9 bis 13 Uhr in Kirchwehren gegenüber der Kirche, außerdem in Lathwehren von 14 bis 18 Uhr auf dem Hof Hennies, Georgstraße 9.

Freitags von 9 bis 13 Uhr in Dedensen gegenüber der Volksbank sowie in Gümmer von 14 bis 18 Uhr am Bürgerhaus, Westerfeldweg.

Sonnabends von 9 bis 13 Uhr in Lohnde auf dem Edeka-Parkplatz und von 14 bis 18 Uhr in Seelze-Süd auf dem Marktplatz.

Service an Feiertagen und Wochenenden

An den Feiertagen Himmelfahrt und Pfingstmontag ist das mobile Testteam nicht unterwegs. Wer an diesen beiden Tagen einen Test braucht, kann den Service des stationären Testzentrums in Seelze, Zugang über Bremer Straße 8, in Anspruch nehmen. Das Testzentrum hat an allen Werktagen sowie sonnabends und ab 16. Mai auch jeden Sonn- und Feiertag von 8.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Von Heike Baake