„Abstand halten“ sagt der dreijährige Lucas und geht demonstrativ drei Schritte zurück. Er ist einer von 24 Kindern, die den gemeinnützigen Verein Dorfkindergarten in Dedensen besuchen. Trotz seines Alters weiß er bereits, worauf es bei der Corona-Pandemie ankommt.

Schließung, Notgruppen, eingeschränkter Betrieb – Covid 19 sorgte bisher für zahlreiche Änderungen im Betrieb der Kindergärten in Seelze. Mittlerweile bieten alle Einrichtungen ihre komplette Betreuung wieder an, jedoch sieht der Alltag anders aus als sonst. „Die Kinder haben sich relativ schnell an die Veränderungen gewöhnt, sogar daran, sich von den Eltern an der Eingangstür zu verabschieden“, sagt Erzieherin Antje Südmeyer-Özata.

Gemeinsamer Obstteller fällt weg

Regelmäßig die Hände zu waschen ist bei den 24 Kindern im Dorfkindergarten mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Auch bei den Mahlzeiten hat sich einiges geändert. Während sonst das Mittagessen aus einer großen Schüssel dampfte und dann verteilt wurde, bekommen die Kinder ihr Essen jetzt direkt auf einem Teller serviert. Es sei wichtig, so die Erzieherin, dass nicht alle Kinder mit einem Servierlöffel in Berührung kämen. Auch der Obstteller, der vor der Corona-Pandemie noch für den täglichen Vitamin-Schub sorgte, fällt jetzt ganz weg.

Abstand zu halten ist im Kindergartenalltag allerdings nicht möglich: „Die Kinder spielen ganz normal zusammen und wenn ein Kind weint, trösten wir es selbstverständlich“, sagt Südmeyer-Özata.

Als Problem bezeichnet die Erzieherin die Unsicherheit der Eltern, wann ein Kind mit leichter Erkältung zu Hause bleiben müsse. Das würde sich in der kalten Jahreszeit sicherlich noch weiter verschärfen, sagt sie. Die Grundschulkinder, die nach Schulschluss den Hort der Einrichtung besuchen, treffen nicht mit den Kindergartenkindern zusammen. Sie müssen sich in separaten Räumen aufhalten. Auch im Außenbereich sind die Kinder getrennt.

Keine Maskenpflicht für Erzieher

In einer größeren Einrichtung, wie dem Kindergarten Spatzennest in Velber sind die Gruppen strenger getrennt. Die 65 Kinder teilen sich auf drei Gruppen auf und nutzen unterschiedliche Eingänge. Während im Außenbereich nur die Krippen- von den Kindergartenkindern getrennt sind, dürfen sich im Innenbereich keine Gruppen mischen.

Der fünfjährige Tim würde gern auch in den Räumlichkeiten die Freunde aus der anderen Gruppe treffen. „Das ist ein bisschen doof“, sagt er. Trotzdem ist sich Einrichtungsleiterin Yvonne Kortekamp sicher, dass die Corona-Situation mittlerweile für die Kinder vertraut ist. Wie in allen anderen Einrichtungen auch, besteht keine Maskenpflicht. Dennoch taucht sie immer wieder auf. „Bei uns ist es so, dass die älteren Mitarbeiter ständig eine tragen und die Jüngeren keine“, sagt Kortekamp.

Heike Chmielnik (links) und Yvonne Kortekamp vom Kindergarten Spatzenest in Velber freuen sich, dass die Kinder sich trotz aller Veränderungen in der Einrichtung wohlfühlen. Quelle: Heike Baake

Neben regelmäßigem Händewaschen werden im Kindergarten Spatzennest auch die Tür- und Fenstergriffe sowie Kontaktflächen und Lichtschalter stündlich desinfiziert. Auch das tägliche Mittagessen ist anders als vor der Pandemie. „Die Kinder essen nicht gemeinsam, sondern in Kleingruppen und sitzen zu Zweit an einem Tisch“, sagt Leiterin Kortekamp. Das sei zwar keine Vorschrift, würde aber in der Einrichtung so durchgeführt.

Die Zahl der Personen, die nicht zur Einrichtung gehören, seien derzeit auf ein Mindestmaß reduziert, erklärt Heike Chmielnik, Kindergarten-Fachberaterin der Stadt Seelze. Natürlich müssten Handwerker Zutritt erhalten, aber auf viele Projekte, wie zum Beispiel eine Theateraufführung oder die Sprachtherapie der Region würde man derzeit verzichten.

