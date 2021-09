Seelze

Der Impfbus der Region Hannover kommt an drei weiteren Tagen für jeweils drei Stunden nach Seelze: Alle Bürgerinnen und Bürger, die noch keinen Impfschutz vor dem Corona-Virus haben, können das Angebot einer schnellen und kostenlosen Impfung am Fachmarktzentrum zwischen Seelze und Letter zu nutzen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Impfbus macht am Montag, 13. September, am Mittwoch, 15. September, und am Freitag, 17. September, Station am Fachmarktzentrum.

Impfung ist ohne Termin möglich

„Wir bieten auf diese Weise an drei weiteren Tagen einen sehr einfachen und unkomplizierten Zugang zu einer Impfung an – ganz ohne Termin“, sagt der städtische Corona-Manager Stefan Oltsch. Die Interessentinnen und Interessenten könnten einfach vorbeikommen und sich nach einem kurzen Beratungsgespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt in dem Impfbus – einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr Hannover – impfen lassen.

Team setzt auf Impfstoff von Johnson & Johnson

Dabei setzt das von der Region Hannover beauftragte Team auf den Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson. Dieser ist für Erwachsene ab 18 Jahren zugelassen. Zudem ist lediglich eine Impfung erforderlich, um nach zwei Wochen den vollen Impfschutz zu haben. Ein zweiter Impftermin ist daher nicht notwendig. Nach dem Ausfüllen des Aufnahmebogens und der Beratung erfolgt dann die Impfung.

„Wir bitten alle Teilnehmenden an dieser Impfaktion lediglich darum, einen Ausweis und nach Möglichkeit auch einen Impfpass mitzubringen“, erläutert Stefan Oltsch. Bei den drei bisherigen Besuchen des Impfbusses in Seelze nutzten fast 300 Menschen die Gelegenheit, sich impfen zu lassen.

Nur Impfung führt nachhaltig aus Pandemie

Der städtische Corona-Manager hofft, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger, die bisher noch nicht geimpft sind, dieses erneute kostenlose Angebot nutzen. „So können wir alle gemeinsam einen Teil dazu beitragen, dass das Infektionsrisiko sinkt und die Corona-Fallzahlen auch in Seelze niedrig bleiben“, betont er. Damit setze Seelze gemeinsam mit der Region Hannover punktgenau in der deutschlandweiten Impfaktionswoche #HierWirdGeimpft erneut ein klares Signal, dass nur die Impfung nachhaltig aus der Corona-Pandemie führt.

Das sind die aktuellen Zahlen für Seelze

Am Mittwoch meldete die Region für Seelze 96 mit dem Coronavirus infizierte Menschen, die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 130,9. In der Region Hannover ist diese auf 90,1 zurückgegangen. Seit dem Ausbruch der Pandemie sind in Seelze 1753 Bürgerinnen und Bürger an Corona erkrankt. Zum Vergleich: Am Dienstag galten in Seelze 92 Einwohner als infiziert, die Inzidenz lag bei 145,1. In der Region Hannover betrug diese am Dienstag 99,9.

Der Impfbus steht am Montag, 13. September, von 14 bis 17 Uhr sowie am Mittwoch, 15. September und am Freitag, 17. September, jeweils von 9 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums zwischen Aldi Seelze-Letter und dem Edeka Center Schmidt & Christ an der Hannoverschen Straße 77.

Von Anke Lütjens