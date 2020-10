Seelze

Seit März diesen Jahres hält die Corona-Pandemie auch die Stadt Seelze in Atem. Aktuell meldet die Region Hannover sieben registrierte Corona-Infizierte für die Obentrautstadt. Insgesamt haben sich damit 151 Seelzer nachweislich mit dem Virus infiziert, das sind 0,15 Prozent der Gesamtbevölkerung. Wie gehen die Bürger mit der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen um?

Kreativität und Hausarbeit gegen Langeweile

„Ich mache das Beste draus“, sagt Sarina Pernack (28), die mit ihrem Mann Christoph und ihren beiden Söhnen John-Louis (9) und Alexander (5) in Lohnde wohnt. Damit meint sie den Umgang mit der Corona-Pandemie, die auch ihre Gewohnheiten verändert hat.

Mit Kindern sei es schon eine große Umstellung gewesen, sagt die junge Mutter. Die Zeit des Lockdowns, der Schließungen von Schule und Kindergarten, habe sie trotz aller Schwierigkeiten gut überbrückt. „Ich habe meine Söhne mit in den Haushalt einbezogen, sie haben sogar manchmal beim Schneiden von Obst und Gemüse helfen dürfen“, berichtet Pernack. Mit Gesellschaftsspielen, dem Bemalen von Steinen und Aktivitäten im Freien gestaltete die Familie ihre Freizeit. „Es war schon sehr schwer, beiden Kindern gerecht zu werden.“

Dabei denkt die 28-Jährige besonders an die gleichzeitige Betreuung von Schul- und Kindergartenkind. Es hätte auch Tage gegeben, an denen ihre Nerven nicht so stark waren, berichtet sie. Pernack hofft darauf, dass es nicht noch einmal zu einer Schließung der Einrichtungen kommt. „Es ist sehr schwer für Kinder, alles nur mithilfe von Arbeitsmaterialien zu verstehen“, sagt sie. Besonders merkwürdig würde sie es aber finden, dass in ihrem direkten Umfeld niemand an Corona erkrankt sei. Trotz aller Skepsis, so sagt sie, würde sie jedoch selbst erst einmal unter Schock stehen, falls sie das Virus erwischen würde.

Reiseeinschränkungen belasten

Der Seelzer Werner Chade (60) benutzt täglich die öffentlichen Verkehrsmittel, auch während der Corona-Pandemie. Seine Maske habe er immer dabei. „Was muss, das muss“ ist seine Einstellung in dieser Krise.

Werner Chade vermisst die Besuche bei seiner Schwiegermutter in Tschechien. Quelle: Heike Baake

In den vergangenen Monaten habe ihn besonders die Reiseeinschränkung belastet. „Meine 82-jährige Schwiegermutter lebt in Tschechien, und wir haben sie jetzt sechs Monate nicht sehen können“, erklärt er. Auch die Einschränkungen im Privatleben seien für ihn nicht schön, denn auch die Enkelkinder im Alter zwischen fast einem und fünf Jahren könne er nur auf Abstand erleben. „Es ist ein Einschnitt, dass wir sie nicht in den Arm nehmen oder knuddeln können“, sagt Chade. Seine Familie in Thüringen, die Geschwister, Nichten und Neffen habe er aufgrund der Pandemie in diesem Jahr noch nicht besucht. Derzeit bliebe ihnen leider nur der telefonische Kontakt.

Hannover-Besuche fallen aus

Rosemarie (69) und Norbert Steinmeier (66) zieht es normalerweise mit ihrem Wohnmobil oft von Seelze aus in die Ferne. Dass dies zeitweise gar nicht oder nur eingeschränkt in den vergangenen Monaten möglich war, habe ihnen nicht gefallen. Und während sie sonst gern mal in Hannover oder Garbsen einen Einkaufsbummel machten, erledigten sie ihre Einkäufe während der Pandemiemonate ausschließlich nur in Seelze. „Das Schlimmste ist aber, dass wir unsere Mutter in einem Pflegeheim in Uetze seit März nicht mehr besuchen konnten“, sagt Norbert Steinmeier. Derzeit gebe es im Heim auch Corona-Fälle, und somit sei es weiterhin ungewiss, wann ein Wiedersehen stattfinden könne. „Das empfinden wir schon als sehr negativ“, sagt der Rentner.

Norbert und Rosemarie Steinmeier vermissen ihre spontanen Reisen mit dem Wohnmobil. Quelle: Heike Baake

Auch, dass sie ihren Freundeskreis nicht mehr regelmäßig treffen könnten, wäre eine große Einschränkung. Seine Ehefrau Rosemarie, die Gymnastikunterricht bei der SG Letter 05 gibt, kann der Pandemie dagegen etwas Positives abgewinnen. „Wir waren gezwungen, draußen auf dem Sportgelände zu trainieren. Das war eine neue Erfahrung“, berichtet sie. Gymnastik bei Sonnenuntergang mit Musik – das wäre für alle Teilnehmer etwas Besonderes gewesen. Im Umgang mit der Pandemie sind die Eheleute sich einig: „Wir leben mit dem Virus, aber ganz isolieren können wir uns nicht.“

Von Heike Baake