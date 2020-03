Corona-Krise: Schließungen treffen den Handel in Seelze hart

Seelze

Die Corona-Pandemie hat inzwischen auch die Obentrautstadt voll im Griff und das öffentliche Leben so gut wie lahm gelegt. Seit mehr als einer Woche sind nun auch die Geschäfte bis auf wenige ausnahmen vorerst geschlossen. Für viele Einzelhändler ist der Innenstadt wird das Kontaktverbot zu einem Kampf gegen die Zeit. Einige suchen jedoch Nischen, um den Verkauf weiterführen zu können.

Die Seelzer Innenstadt wirkt ausgestorben. Quelle: Sandra Remmer

Geschäfte teilweise geöffnet

„Es kommen deutlich weniger Kunden, aber es kommen welche“, sagt etwa Silvia Waller. In dem Schreibwaren- und Buchgeschäft weisen in den Fenstern aufgehängte Plakate darauf hin, dass ein Verkauf von Zeitungen und Büchern derzeit nur durch das Seitenfenster gestattet ist – mit einem Mindestabstand von zwei Metern.

Ein paar Meter weiter informiert das Optikergeschäft darüber, dass sich nach Terminabsprache die Tür öffnet. Markus Bachhausen, Inhaber des Restaurants Flügels, bietet seinen Kunden an, ihre bestellten Speisen bei ihm im Restaurant abzuholen. Auch Engin Sahin vom Restaurant Hafenblick bietet diesen Service an.

Anders sieht es bei der Eisdiele aus. Dort bleibt die Tür zu, Tische und Stühle – und damit auch die Kasse – bleiben leer. Auch die Friseurgeschäfte in Seelze bleiben seit Montag für einen Zeitraum von vorerst zwei Wochen geschlossen.

Die Wirtschaftsförderin der Stadt Seelze, Katja Volkhardt, weist darauf hin, dass zahlreiche Läden, die aktuell geschlossen bleiben müssen, nach wie vor telefonisch oder über soziale Medien zu erreichen sind und auf diese Weise Waren und Dienstleistungen weiterhin verfügbar sind. „Diese Möglichkeiten sollten genutzt werden, um örtlichen Gewerbetreibenden über diese schwierige Situation hinwegzuhelfen“, sagt Volkhardt. Einige Händler böten auf ihren Internetseiten ihr Sortiment an und lieferten dieses auch direkt zu ihren Kunden.

HGS startet Spendenaufruf

Der Verein für Handel und Gewerbe in Seelze (HGS) hat indes einen Spendenaufruf gestartet. „Aufgrund der Allgemeinverfügung der Niedersächsischen Landesregierung ist das gemeinschaftliche Leben bis auf wenige Ausnahmen zum Erliegen gekommen. Besonders betroffen davon sind die mittelständischen Betriebe, die täglich die Grundversorgung sichern“, sagt HGS-Sprecher Frank Schaper. Um ein Zeichen der Solidarität zu setzen hat die HGS die Idee verschiedener Seelzer umgesetzt und eine Spendenaktion gestartet.

Schallhorn beobachtet Hilfszusagen

Bürgermeister Detlef Schallhorn verweist darauf, dass die Stadt genau beobachte, ob die von der Bundesregierung zugesagte Hilfe für Kleinstunternehmen auch tatsächlich unbürokratisch anläuft. In einem Gespräch mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch habe Einigkeit darüber bestanden, dass das Geld schnell fließen müsse. „Es darf keine komplizierte Bürokratie geben“, so Schallhorn. Letztlich käme es für viele Kleinbetriebe auf jeden Tag an.

Info: Wer an die HGS Seelze spenden möchte, kann dies unter dem Stichwort „Erhalt der Seelzer Betriebe“, an die Hannoversche Volksbank, IBAN DE62 2519 0001 0712 4660 00 tun.

