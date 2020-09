Letter

Der Letteraner Hausarzt Micha Alescha Wieghorst hat die Reaktion des Gesundheitsamtes auf den Corona-Fall im Georg-Büchner-Gymnasium kritisiert. „Vieles, was dort passiert ist, ist einfach nicht nachvollziehbar“, sagt der Mediziner. Zu Beginn der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass sich eine Neuntklässlerin mit dem Coronavirus infiziert hatte. Nachdem erst nur knapp 40 Schüler und Lehrer vorsorglich für 14 Tage nach Hause geschickt wurden, hatte das Gesundheitsamt die Quarantäne am Mittwochabend auf mehr als 130 Personen ausgeweitet – darunter der gesamte neunte Jahrgang sowie einige Lehrer.

„Sämtliche Schüler werden jetzt getestet – zweimal sogar“, sagt Wieghorst. Um die Familie selbst habe sich erst einmal niemand gekümmert. Erst am Donnerstagabend, also knapp eine Woche nachdem das Mädchen erste Symptome gezeigt hatte, habe er den Auftrag erhalten, die Familie auf das Coronavirus zu testen. „Das wäre für mich der erste Schritt gewesen, bevor ich eine so große Zahl von Menschen verunsichere“, so Wieghorst. „Schauen, wo die Infektion überhaupt herkommt.“

Anzeige

Hausärzte bleiben außen vor

Dabei hätte das Amt mit der behandelnden Hausarztpraxis zusammenarbeiten können. „Wir sind vor Ort und kennen die Familien“, sagt Wieghorst. Diese Netzwerke müsse man nutzen. „Je schneller klar ist, wo der Infektionsherd ist, desto geringer ist der Schaden“, so der Hausarzt.

Weitere NP+ Artikel

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März beobachtet Wieghorst, der im Zentrum von Letter in einer Gemeinschaftspraxis arbeitet, dass das Gesundheitsamt der Region Hannover nicht auf diese Ressourcen zurückgreift und die Hausärzte außen vor bleiben. Dabei sind sie die Ersten, die mit einem möglichen Corona-Patienten in Kontakt kommen. So auch bei der Schülerin des GBG. „Sie ist in meine Praxis gekommen, weil sie sich unwohl fühlte. Daraufhin habe ich den Abstrich gemacht“, sagt Wieghorst.

Lesen Sie auch: GBG-Schulleitung fühlt sich vom Gesundheitsamt schlecht informiert

Bei einem positiven Befund übernimmt dann allerdings das Gesundheitsamt. „Das Gesundheitsamt setzt sich mit der infizierten Person telefonisch in Verbindung. Handelt es sich dabei um ein Kita- oder Schulkind, informiert das Amt die jeweilige Kita oder Schule und bespricht mit der Einrichtung die Maßnahmen“, erklärt Regionssprecherin Sonja Wendt.

Das sei bei dem Fall in Letter allerdings sehr zögerlich passiert, bemängelt Wieghorst. „Ich habe sowohl die Patientin als auch die Schule kontaktiert und die wussten zu diesem Zeitpunkt noch nichts.“

„Zu uns haben die Patienten ein Vertrauensverhältnis“: Hausarzt Micha Alescha Wieghorst (links) und sein Kollege Kai Risse. Quelle: Linda Tonn (Archiv)

Oft gäbe es auch sprachliche Hürden und die Familien verstünden nicht gleich, was zu tun sei, so der Mediziner. „Aber auch da können wir Hausärzte helfen. Zu uns haben die Patienten ein Vertrauensverhältnis.“ Er wolle dem Gesundheitsamt keine Arbeit abnehmen, in der Praxis gäbe es derzeit genug zu tun, sagt Wieghorst. Dennoch müsse die Kommunikation verbessert werden. „Bei uns laufen die Fragen so oder so auf.“

Statt mögliche Betroffene erst einmal schriftlich zu informieren und sie dann zu einem zentralen Corona-Testzentrum zu schicken, könne man etwa auch direkt und schnell vor Ort testen. „In anderen Kommunen machen die Gesundheitsämter das schon“, sagt Wieghorst. In einem geringen Umfang könnten auch die Hausärzte Tests übernehmen.

„Auf bestehende Netzwerke setzen“

„Meiner Meinung nach wurde bei dem Fall am GBG viel Zeit vergeudet“, so der Hausarzt. Er hoffe, dass sich das Virus deshalb nicht unbemerkt ausgebreitet hat. Ihm sei bewusst, dass es im Gesundheitsamt auch personelle Engpässe gäbe. „Aber genau dann hätte man uns Hausärzte kontaktieren und fragen können, ob wir Anrufe übernehmen oder Informationen über Familien zusammenstellen können.“

Für künftige Fälle könne man sich viel beim Rettungsdienst abschauen, sagt Wieghorst. „Da wird erst einmal einer losgeschickt, der schaut, wie groß der Brand überhaupt ist, bevor die ganze Mannschaft ausrückt.“ So müsse man auch bei Corona-Verdachtsfällen vorgehen: „Auf direkte Kontaktpersonen konzentrieren und dann direkt an der Quelle testen“, lautet sein Vorschlag. „Und dabei noch mehr auf die bestehenden Netzwerke vor Ort setzen.“

Von Linda Tonn