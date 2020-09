Letter

Die Zahl der Personen, die das Gesundheitsamt der Region am Georg-Büchner-Gymnasium in Letter in Quarantäne geschickt hat, hat sich noch einmal erhöht. Nachdem sich eine Neuntklässlerin mit dem Coronavirus infiziert hat, müssen mittlerweile 130 Schüler sowie vier Lehrer der Schule fernbleiben. Das Gesundheitsamt habe nach Ermittlung des Sachverhalts am späten Mittwochnachmittag entschieden, vorsorglich alle Schüler der neunten Jahrgangsstufe sowie vier Lehrer in Quarantäne zu schicken, teilte die Region mit.

Die Schülerin war nach den Ferien nur einen Tag in der Schule gewesen. Am Montag hatte sie mitgeteilt, dass sie positiv auf Covid-19 getestet worden war. Daraufhin wurden zunächst 40 Personen für 14 Tage in Quarantäne geschickt.

Von Linda Tonn