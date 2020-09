Seelze

Das Bürgerbüro im Seelzer Rathaus bleibt in der Woche von Montag, 19. Oktober, bis Sonnabend, 24. Oktober, geschlossen. Hintergrund für die Schließung ist nach Auskunft von Stadtsprecher Carsten Fricke eine Umstellung des Einwohnermelde- und Ausweisverfahrens auf ein neues Computerprogramm und eine damit einhergehende Schulung der Mitarbeiter.

Dokumente rechtzeitig abholen

„Während der Schließung können Bürger weder Fahrzeuge zulassen noch Anträge für Reisepässe, Kinderausweise und Personalausweise stellen“, sagt Andrea Mesenbrink, Leiterin des Bürgerbüros. Auch das An-, Ab- oder Ummelden am Wohnort und das Abholen bereits erstellter Dokumente am Empfang sei während dieser Zeit nicht möglich. „Da die Schließung in die Herbstferien fällt, bitten wir alle Bürger, die Urlaubsreisen planen, die dafür benötigten Dokumente rechtzeitig abzuholen“, sagt Mesenbrink.

Termine müssen vereinbart werden

Nach der Umstellung der Software steht ab Montag, 26. Oktober, wieder der komplette Service des Bürgerbüros zur Verfügung. Die Einrichtung ist montags von 8 bis 13 Uhr, dienstags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Termine können unter Telefon (0 51 37) 82 83 52 oder per Mail an buergerbuero@stadt-seelze.de vereinbart werden. Bei der Terminvereinbarung sei es besonders wichtig, dass die Bürger ihr Anliegen genau schildern, damit die Rathausmitarbeiter alle Informationen zu den benötigten Unterlagen geben können. Die Stadtverwaltung weist außerdem darauf hin, dass im gesamten Rathaus ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr sind von dieser Pflicht ausgenommen.

Von Sandra Remmer