Grundschüler packen Geschenke für bedürftige Kinder

Seelze

Harenbergs Grundschüler haben 70 Pakete für bedürftige Kinder gepackt und ihre guten Gaben dem Seelzer Brotkorb überreicht. Bei der Ausgabe am Donnerstag können berechtigte Kinder eines der Präsente erhalten und sich über altersgerechtes Spielzeug und Süßigkeiten freuen.

Geschenkaktion 2018 war ein Erfolg

„Wir haben im vergangenen Jahr bereits sehr gute Erfahrungen mit dieser Aktion gemacht“, berichtete Christiane Heller. Jedes Paket habe einen Aufkleber bekommen, damit die Geschenke alters- und geschlechtsgerecht verteilt werden konnten.

Neben Schulkindern denken aber auch Arbeitnehmer an Kinder aus bedürftigen Familien. So waren die Mitarbeiter der Continental Teves AG & Co. HG ebenfalls spendabel und brachten weitere 31 Päckchen im Auto beim Seelzer Brotkorb vorbei. „Für die großzügigen Gaben möchte der Seelzer Brotkorb ganz herzlich Danke sagen“, betonte André Meyer. Der Vereinsvorsitzende des Seelzer Brotkorbs freute sich über die solidarische Haltung aller Spender, die sich für weniger privilegierte Menschen engagieren.

Weitere Hilfe ist willkommen

Der Brotkorb versorgt mit ehrenamtlichen Helfern rund 700 Bedürftige in der Obentrautstadt. Wer die Arbeit des Seelzer Brotkorbs unterstützen möchte oder ebenfalls noch Geschenke abgeben möchte, kann sich mit dem Vorsitzenden André Meyer unter der Telefonnummer (05137) 6091 oder per E-Mail an André.Meyer@seelzer-brotkorb-ev.com in Verbindung setzen.

Lesen Sie auch

Von Patricia Chadde