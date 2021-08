Seelze

Für die Kommunalwahlen am Sonntag, 12. September, und zur Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, können alle Wahlberechtigten ab sofort die Briefwahl nutzen. Die Stadt Seelze verzeichnet schon zum Start eine sehr hohe Nachfrage.

„Wir haben bereits mehr als 2000 Briefwahlanträge erhalten“, sagt Andrea Mesenbrink, Leiterin des Bürgerbüros Seelze. Die Beschäftigen hätten mehr als die Hälfte davon bearbeitet und die Unterlagen verschickt. Darüber hinaus nutzen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Stimmen zur Kommunalwahl und zur Bundestagswahl direkt im Rathaus abzugeben.

Öffnungszeiten wie Bürgerbüro

Das Briefwahlbüro wurde bereits an den ersten Tagen stark nachgefragt, so Mesenbrink. Seit Montag, 23. August, arbeiten dort bis zu sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Seelze. In zwei Räumen können Wahlberechtigte zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr, dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 12 Uhr wählen gehen.

Bürgerinnen und Bürger, die das Angebot des Briefwahlbüros nutzen möchten, müssen sich nicht anmelden. „Die Wahlbenachrichtigten müssen lediglich ihre Wahlbenachrichtigung sowie ihren Personalausweis mitbringen“, sagt die Leiterin des Bürgerbüros. Der Zugang ist über den Haupteingang des Rathauses möglich, an dem aufgrund der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie der Einlass kontrolliert wird.

Antrag online möglich

„Wer per Briefwahl abstimmen möchte, aber nicht vor Ort im Rathaus wählen will oder kann, hat die Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen online über die Homepage der Stadt Seelze zu beantragen“, so Mesenbrink. Das Antragsformular ist im Internet auf der Seite www.seelze.de verfügbar. Da es sich mit der Kommunal- und der Bundestagswahl um zwei separate Wahlen handelt, weist die Stadt Seelze alle Interessentinnen und Interessenten darauf hin, dass sie bei Bedarf zwei Anträge stellen müssen.

Alle Wahlberechtigten können alternativ zum Onlineantragsformular ihre Briefwahlunterlagen per Post über die Stadtverwaltung Seelze, Rathausplatz 1, 30926 Seelze anfordern oder ihre Stimme zu den Kommunalwahlen sowie zur Bundestagswahl auch direkt am jeweiligen Wahltag in ihrem ausgewiesenen Wahlbüro an ihrem Wohnort abgeben. Auch dabei ist zu beachten, dass es sich um zwei separate Wahlvorgänge handelt und die Wahlberechtigten somit zwei verschiedene Wahlbenachrichtigungskarten erhalten haben, die sie für die jeweilige Briefwahl oder die Stimmabgabe im Wahlbüro benötigen.

Stellvertretender Bürgermeister hofft auf hohe Wahlbeteiligung

Seelzes Erster stellvertretender Bürgermeister Wilfried Nickel hat dazu aufgerufen, zur Wahl zu gehen. Wer am Wahltag selbst verhindert sei, könne problemlos vorab im Briefwahlbüro wählen. Bereits bei vergangenen Wahlen hatte der Lohnder an die Seelzerinnen und Seelzer appelliert, ihre Stimme abzugeben. Am 12. September werde nicht nur über die Zusammensetzung der Ortsräte und des Rates entschieden, sondern auch ein neuer Bürgermeister sowie die Regionsversammlung und der Regionspräsident gewählt.

Von Heike Baake