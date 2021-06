Bischof Heiner Wilmer besucht die katholische Gemeinde in Seelze

Seelze

So hohen Besuch erwarten die Mitglieder der Dreifaltigkeitsgemeinde nicht oft – und auch für Bischof Heiner Wilmer war die Visite in Seelze eine echte Premiere. „Alle fünf bis sechs Jahre stehen solch pastorale Besuche in den Gemeinden an, und in Seelze bin ich zum ersten Mal“, sagte Wilmer bei einer Runde zu Fuß durch Seelze – auf dem sogenannten Andachtsweg.

Rund eine Stunde lang war Wilmer dafür unterwegs und machte unter anderem Station an der Bremer Straße, an der Junkernwiese, im Bürgerpark und am S-Bahnhof Seelze. Start und Zeil war an der Dreifaltigkeitskirche an der Südstraße. Das Besondere an diesem geistlichen Spaziergang war jedoch, dass der Bischof nicht alleine blieb. An fünf Stationen warteten Gemeindemitglieder auf ihn, um anschließend ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen. Dabei kamen sie mit Wilmer ins Gespräch.

Jugendliche schätzen die Gemeinschaft

„Am Anfang war ich ein bisschen aufgeregt, aber jetzt überhaupt nicht mehr“, sagte Johanna. Die 15-Jährige gehört zu den Sternsingerinnen und Sternsingern in der Gemeinde und begleitete den Bischof gemeinsam mit ihrer Freundin Chantal (13).

Auch bei Christian (17) und Sophie (16) legte sich die anfängliche Aufregung nach den ersten Schritten mit Wilmer. Beide gehören zum Team der Messdiener und schätzen die Gemeinschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl, das die Kirche ihnen vermittelt. „Es ist schön, wenn es ein der Sakristei und auch außerhalb des Gottesdienstes stimmt und es ist schön, dort Freunde zu finden“, erklärte Christian sein Engagement in der Kirche.

Fragen werden diskutiert

Bevor Bischof Heiner Wilmer sich auf den Weg zum Andachtsweg durch Seelze machte, hatte er schon ein umfangreiches Programm absolviert. Den Auftakt dabei machte Pfarrer Christoph Lindner mit der offiziellen Begrüßung am Morgen. Verschiedene Gespräche mit dem Pastoralteam und mit Pastor Julius Kafuti folgten. „Dabei ging es um Fragen, wie wir das Evangelium vor Ort verkünden können, wie wir als Kirche attraktiv sein können, was wir als Kirche für junge Menschen sind und was wir für Menschen tun, die in Not geraten sind“, nannte Wilmer Beispiele. Auch das Thema, wie man mit zugewanderten Menschen umgehe, gehöre dazu.

Beeindruckt zeigte der Bischof beim Besuch der Kindertagesstätte St. Michael. Die Leiterin der Einrichtung sei evangelisch, eine der Erzieherinnen Muslimin, und auch einen männlichen Erzieher gäbe es. Für Bischof Wilmer ein schönes Beispiel dafür, dass Gemeinschaft losgelöst von Konfession und Religion gut funktionieren kann.

Von Sandra Remmer