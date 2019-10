Soziales Haus: Toilette soll elektronische Tür erhalten

Seelze

Die Behindertentoilette im Sozialen Haus am Rathausplatz ist nach Aussage der Grünen kaum nutzbar. Sie sei für Rollstuhlfahrer nur schwer zu erreichen, liege so versteckt, dass viele Menschen von ihrer Existenz überhaupt nichts wissen, und auch wo der Schlüssel zu holen sei, wüssten nur wenige. Das Öffnen der Tür stelle zudem eine Schwierigkeit dar, und sei schon für Nicht-Behinderte eine Herausforderung, findet die Fraktion und möchte das nun ändern.

Die Grünen haben deshalb einen Antrag im Rat der Stadt Seelze auf den Weg gebracht. Die Kommunalpolitiker sollen nach der Vorstellung der Grünen beschließen, das vorhandene Schlüssel-System abzuschaffen und die Tür stattdessen mit automatischen Innen- und Außensensoren auszustatten.

Eingang soll gekennzeichnet werden

Bei einem Stadtspaziergang, an dem Behinderte und Nicht-Behinderte teilgenommen haben, ist zudem aufgefallen, dass die Toilette nicht nur versteckt gelegen, sondern auch überhaupt nicht als solche gekennzeichnet ist. Auch das soll durch eine entsprechende Aufschrift geändert werden. Damit Rollstuhlfahrer die Örtlichkeit erreichen können, sollen sich die Türen elektrisch öffnen.

Doch nicht nur das Betreten, sondern vor allem das Verlassen sei für Rollstuhlfahrer derzeit kaum möglich, bemängeln die Grünen. Die Tür an sich nehme bereits so viel Raum ein, dass der Bewegungsraum für Nutzer mit Rollstuhl extrem eingeschränkt sei. Ein Bedienen der Tür sei so schier unmöglich – der Behinderte sei in der Toilette quasi gefangen. Für Rollstuhlfahrer, die nicht mit einem manuell gesteuerten, sondern mit einem elektrischen Rollstuhl unterwegs sind, sei die Nutzung der Behindertentoilette fast unmöglich.

Behindertenbeauftragte dringt seit Jahren auf Abhilfe

Auch Seelzes ehrenamtlicher Behindertenbeauftragten Sylvia Böhme ist das Problem mit der Behindertentoilette in der Innenstadt bekannt. „Seit vier Jahren rege ich bereits an, dass die Toilette wirklich behindertengerecht ausgebaut wird. Doch bislang hat sich noch nichts getan“, sagt Böhme.

Der Antrag der Grünen wird jetzt in den politischen Gremien gesprochen: Über den Umbau der Behindertentoilette und das Anbringen elektronischer Sensoren beraten der Ortsrat, der Ausschuss für Ordnung und Soziales und der Verwaltungsausschuss. Die Entscheidung darüber fällt im Anschluss der Rat der Stadt Seelze voraussichtlich in seiner Sitzung am Donnerstag, 28. November.

Von Sandra Remmer