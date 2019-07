Seelze

Was geht hier? Und was nicht? Die Sanierung der Hannoverschen Straße und die damit verbundenen Umleitungen sorgen für Verwirrung –und Ärger. Nur zwei Tage nach Beginn der Straßenbauarbeiten beklagen die Seelzer Geschäftsleute deutlich weniger Kundschaft.

Kunden bleiben einfach weg

„Heute Morgen kam jemand rein und war sehr verwundert, dass er hier durchfahren konnte“, sagt Gastwirt Markus Bachhausen. Ähnliches berichtet Manfred Waller von Schreibwaren Petri & Waller. „Die Kunden, die zu uns kommen, wundern sich darüber, dass es problemlos möglich ist.“ Waller glaubt, dass viele die Informationen zum Sachstand der Bauarbeiten nicht gelesen hätten und davon ausgingen, dass die gesamte Ortsdurchfahrt gesperrt ist.

Kanalarbeiten an der Wunstorfer Straße

Wie die Stadt Seelze in einer speziellen Baustellenzeitung und die Firma Kemna per Handzettel informieren, ist in der ersten Woche lediglich der Bereich an der Wunstorfer Straße gesperrt, wo Kanalarbeiten ausgeführt werden. Voraussichtlich ab Montag, 29. Juli, wird die Sperrung ausgedehnt – und dann auch die Hannoversche Straße umfassen. Zu keiner Zeit jedoch sind die Fußwege von den Arbeiten betroffen. Sie können weiterhin ganz normal genutzt werden, sodass ein ungehinderter Zugang zu den Geschäften möglich bleibt. Für den Straßenseitenwechsel im Baustellenbereich werden mehrere Überquerungsmöglichkeiten eingerichtet. Umleitungsstrecken für den Autoverkehr werden weiträumig ausgeschildert und Parkmöglichkeiten ausgewiesen. So bleibt zum Beispiel die Möglichkeit, über die Bonhoefferstraße ins Zentrum zu gelangen, weiterhin bestehen.

Von Sandra Remmer