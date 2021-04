Seelze

Fahrgäste, die am Bahnhof Seelze ankommen oder von dort abfahren, müssen sich in den kommenden Monaten auf starke Einschränkungen einstellen. Ab Montag, 26. April, lässt die Deutsche Bahn den Aufzug komplett erneuern, der zum Bahnsteig 2 und damit zu den Gleisen 3 und 4 führt. Von Gleis 3 fährt unter anderem die S1 über Hannover nach Wennigsen ab. Die Umbauten sind umfangreich und nehmen mehrere Monate in Anspruch. Erst Ende November soll der neue Aufzug in Betrieb genommen werden.

Auf Anfrage der Stadt Seelze teilte die Bahn mit, dass wegen der Nähe des Aufzugs zu den Gleisen besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Bauarbeiten zum Rückbau des alten und den Einbau des neuen Aufzugs zu treffen seien. Es müssten sogenannte Sperrpausen berücksichtigt werden. Das diene dazu, die Risiken eines Unfalls zu minimieren. Für die Fahrgäste bedeutet das: bis auf Weiteres ist die Treppe der einzige Zugang zum Bahnsteig 2.

Aufzug in Dedensen war ein Jahr außer Betrieb

„Die Deutsche Bahn AG bittet alle Reisenden um Verständnis für die Unannehmlichkeiten“, so eine Bahnsprecherin. „Uns ist bewusst, dass Aufzüge ein wichtiger Bestandteil für mobilitätseingeschränkte Reisende sind. Daher ist es uns wichtig, eine hohe Verfügbarkeit anzubieten. Dies wird mit dem neuen Aufzügen wieder möglich sein.“ In den vergangenen Jahren hatte die Deutsche Bahn bereits die Aufzüge am Eingang zum Bahnhof Seelze, am Zugang zum Gleis 1 sowie im Bahnhof Dedensen-Gümmer in ähnlicher Weise erneuern lassen.

Auch diese Bauarbeiten hatten viele ältere und eingeschränkte Fahrgäste vor Herausforderungen gestellt. Am Bahnhof Dedensen-Gümmer war der Aufzug mehr als ein Jahr lang außer Betrieb.

Bis Ende November 2021 sind die Gleise 3 und 4 nur über die Treppe zu erreichen. Quelle: Linda Tonn

Für Menschen, für die die Treppe zum Bahnsteig keine Option ist, bietet die Deutsche Bahn einen sogenannten Mobilitätsservice an. Sie können sich spätestens einen Werktag vor Antritt einer Reise bei der DB Mobilitätsservice-Zentrale unter Telefon (030) 65212888 und per E-Mail an msz@deutschebahn.com anmelden.

DB bietet Mobilitätsservice an

Eigenen Angaben zufolge organisiert die Zentrale dann alles Notwendige, um den Fahrgästen beim Ein-, Um- oder Aussteigen zu helfen. Zudem werden Fragen zu geeigneten Zügen, der Barrierefreiheit von Bahnhöfen Umsteigezeiten beantwortet. Außerdem weist die Deutsche Bahn darauf hin, dass man sich online darüber informieren kann, welche Bahnhöfe mit Aufzügen ausgestattet sind.

Alternativ rät die Deutsche Bahn dazu, dass sich Menschen, die den Bahnsteig nicht über die Treppe erreichen können, versuchen sollen, per S-Bahn oder Bus benachbarte Bahnhöfe erreichen, um dort den Zugang zu den Zügen in der gewünschten Fahrtrichtung zu erhalten. So riet man bei den Bauarbeiten am Bahnhof Dedensen-Gümmer einem Rentner aus Dedensen erst nach Wunstorf zu fahren und von dort den Zug nach Hannover zu nehmen. „Ich sollte in Dedensen die Rampen am Bahnhof nutzen, um auf das Gleis Richtung Wunstorf zu kommen“, berichtete er im März 2020. In Wunstorf könne er dann bequem in die S-Bahn nach Hannover einsteigen, so die Bahn.

