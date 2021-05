Bänke in Seelze und Lohnde erhalten frische Farbe

Seelze/Lohnde

Alles neu macht der Mai: Unter diesem Motto haben in der Kernstadt alte Bänke einen neuen Anstrich erhalten und in Lohnde mehrere neue Bänke einen Platz gefunden. In Seelze waren es die Bänke rund um das Obentrautdenkmal sowie die Sitzgelegenheiten bei der Parkanlage an der Marienstraße/Ecke Göxer Landstraße. Im Bereich des kleinen Parks wurden zusätzlich auch die Mülleimer aufgewertet. Alles wurde, wie auch in Lohnde, durch den Betriebshof erneuert. „Mir war es wichtig, dass wir unsere Möblierung hier auf Vordermann bringen“, sagt Sybille Brenner von der städtischen Abteilung Umwelt, Klima und Friedhöfe.

In Seelzes Zentrum sind die Bänke am Obentrautdenkmal neu gestrichen worden. Quelle: privat

Bürger loben Bänke in Lohnde

Zu diesem Entschluss kam auch der Lohnder Ortsbürgermeister Wilfried Nickel (SPD). „Beim Spazierengehen sind mir die vielen in die Jahre gekommenen Bänke aufgefallen“, sagt er. Für zwölf Bänke in Lohnde ist der Ortsrat unter anderem zuständig. Bei den ersten sechs wurden nun vor Kurzem die Reparaturen abgeschlossen, sagt der Ortsbürgermeister weiter. Die zweite Hälfte sei schon in Planung.

Finanziert wurden die Reparaturen in Lohnde über Geld aus dem Etat des Betriebshofes. Erste positive Rückmeldungen von Lohndern hat Nickel bereits erhalten. „Ich hoffe auf die Langlebigkeit der Bänke und dass sie nicht dem Vandalismus zum Opfer fallen“, sagt der Ortsbürgermeister.

Von Michael Scheller