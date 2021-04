Seelze

Weil sie sich nicht an die in der gesamten Region Hannover geltende Ausgangssperre hielten, hat die Polizei Seelze bis einschließlich Ostermontag gegen 29 Personen Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Nach Angabe eines Polizeisprechers hielten sich 20 weitere Personen nicht an die geltenden Kontaktbeschränkungen. Auch gegen sie leitete die Polizei Verfahren ein. Alle müssen nun mit einem Bußgeldbescheid rechnen.

41-Jähriger mit Cannabis erwischt

Nicht nur Verstöße gegen die Corona-Verordnung, sondern auch solche gegen das Betäubungsmittelgesetz stellte die Polizei bei ihren Kontrollen während der Ostertage fest. So erwischten die Beamten am Sonnabendabend einen 41-jährigen Mann aus Garbsen, der Cannabis und Amphetamine bei sich hatte.

Ein 19-jähriger Seelzer wollte am Sonntagmorgen bei einer Polizeikontrollen einen Joint vor der Polizei verschwinden lassen. Außerdem fasste die Polizei am Sonnabend einen 18-jährigen Seelzer, der per Haftbefehl gesucht wird. Die Ermittler übergaben den Mann an das Amtsgericht in Hannover.

Ordnungsamt unterstützt

Wie die Polizei weiter mitteilt, hat sie bei ihren Kontrollen am Osterwochenende Unterstützung von Mitarbeitern des Ordnungsamts sowie von der Polizei aus Hannover erhalten. Diese Zusammenarbeit soll auch künftig fortgesetzt werden.

Von Sandra Remmer