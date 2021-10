Seelze

Kommende Woche am 1. November tritt Alexander Masthoff sein Amt als Bürgermeister der Obentrautstadt an – und ist durchaus optimistisch. Der Sozialdemokrat sieht sich durch jahrzehntelange kommunalpolitische Arbeit, seiner beruflichen Tätigkeit in der Verwaltung des Landeskirchenamtes Hannover sowie Seminare und Gespräche mit seinem Vorgänger Detlef Schallhorn gut vorbereitet: „Ich kenne die Verwaltung, es werden aber noch viele Lernprozesse einsetzen“, sagt er.

Städtetag bietet Schulungen an

Die Wochen nach der Kommunalwahl Ende September hat Masthoff für die Vorbereitung auf seine neue Aufgabe genutzt. Der niedersächsische Städtetag habe eine Reihe von Wochenendseminaren mit unterschiedlichen Themen angeboten, mit denen sich angehende Bürgermeister einen Überblick verschaffen konnten. Darin sei es um die Geschichte und den Aufbau des Städtetages ebenso gegangen wie Kommunalfinanzen und Baurecht. „Vieles davon ist mir nicht ganz unbekannt“, sagt Masthoff, der zehn Jahre lang Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Seelze war.

Wechsel im Seelzer Rathaus: Bürgermeister Detlef Schallhorn gibt sein Amt an den SPD-Mann Alexander Masthoff ab. Quelle: Thomas Tschörner

Gespräche mit dem Amtsvorgänger

Es habe bei den Wochenenden des Städtetages aber auch Teilnehmer ohne kommunalpolitische Vorerfahrung gegeben, sagt Masthoff. Um einen Einblick zu bekommen, habe er sich auch andere Seminare angeschaut, um mehr Einblicke zu bekommen. „Es geht letztlich auch um die Frage: Wo steht man selbst?“

In den vergangenen sechs Wochen sei er – so weit dies seine beruflichen Verpflichtung bei der Landeskirche zuließen – nicht untätig gewesen und habe auch Gespräche mit dem scheidenden Bürgermeister Detlef Schallhorn geführt.

Bei alledem sei es wichtig, auch für einen Ausgleich zu sorgen und die eigene innere Mitte zu finden, sagt der Seelzer, der mit seiner Familie in Seelze-Süd lebt. „Mein Glaube ist mein wesentlicher Punkt, aus dem ich Kraft ziehe.“ Im Landeskirchenamt habe es am Anfang und Ende der Woche Andachten gegeben, bei denen er zur Ruhe kommen konnte. Diese Fokussierung habe ihn sein ganzes Leben getragen. „Man muss sich das immer wieder in Erinnerung rufen, dass man aus dem Alltagstrott rauskommt. Das tut jedem gut.“

Die kirchliche Verwaltung sei mit der kommunalen durchaus vergleichbar, sagt Masthoff, der in der Verwaltung des Landes Niedersachsen ausgebildet worden ist. Deshalb denke er, dass er mit seiner bisherigen beruflichen Tätigkeit und Führungserfahrung eine gute Grundlage habe. Klar sei aber auch, dass es Sicht eines Hauptverwaltungsbeamten neben Möglichkeiten auch Zwänge geben werde. Sein erstes konkretes Ziel sei, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rathauses ins Gespräch zu kommen und sie kennenzulernen.

Schwerpunkt auf Kinderbetreuung

Zwar habe er durchaus Ideen für die Zukunft, wolle aber nicht vorpreschen. „Das muss in Ruhe besprochen werden.“ Klar sei aber auch, dass die Stadt auch in der jetzt beginnenden Ratsperiode einen Schwerpunkt auf Schulen, Krippen und Kindertagesstätten lege. Dazu komme die Frage, wo der Standort der neuen Grundschule West sein soll. Insgesamt sei er zuversichtlich, weil Seelzes Kommunalpolitik sehr diszipliniert sei. „Kommunales Interesse und Gemeinwohl stehen an erster Stelle.“ Obwohl es in der Vergangenheit keine festen Bündnisse im Rat gegeben habe, seien sich in wichtigen Fragen alle einig gewesen.

Von Thomas Tschörner