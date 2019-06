Letter

Mit einem Foto sucht die Polizei nach einem 87-Jährigen, der am Dienstag aus einem Pflegeheim in Letter verschwunden ist. Wie die Beamten am Abend mitteilten, wurde Manfred K. zur Mittagszeit zuletzt in der Wohnanlage gesehen. Danach verliert sich seine Spur.

Der Gesuchte ist dement und benötigt dringend Medikamente. Die Suche in der Seniorenresidenz und an den bekannten Kontaktadressen des Vermissten blieb bislang ohne Erfolg.

Wer hat Manfred K. gesehen?

Manfred K. ist 1,85 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat ein hageres Gesicht und kurze, weiße Haare sowie einen grauen Oberlippenbart. Zuletzt war der Senior mit einer auffällig gelben Hose bekleidet.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Manfred K. nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter der Rufnummer 05137 8270 entgegen.

