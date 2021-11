Lohnde

Die Astrid-Lindgren-Grundschule in Lohnde ist aufgrund eines Corona-Ausbruchs Ende vergangener Woche geschlossen worden. Das bestätigte Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover am Freitag. 17 Schülerinnen und Schüler seien positiv auf das Virus getestet worden.

Die Schulschließung sorgte bei den Eltern für große Aufregung, berichtet eine Mutter, die nicht namentlich genannt werden will. Bereits am Freitag, 19. November, seien alle Eltern darüber informiert worden, dass der Unterricht aufgrund zahlreicher Corona-Fälle ausfalle. Am darauffolgenden Dienstag habe dann das Gesundheitsamt in der Turnhalle eine Teststation eingerichtet und alle Lehrer, Eltern und Kinder seien getestet worden.

„Das hat definitiv Angst gemacht. Ich möchte, dass die Kinder gesund bleiben, gerade jetzt kurz vor der Impfstoffzulassung“, sagt die Mutter. Sie wolle ihr Kind auf jeden Fall impfen lassen und warte sehnsüchtig auf diesen Moment. Jetzt sei sie aber erst einmal erleichtert darüber, dass das Gesundheitsamt die Schule vorübergehend geschlossen habe.

Reihentestung in Turnhalle

Den ersten Corona-Fall an der Schule habe es bereits am 14. November gegeben, berichtet Carsten Fricke, Sprecher der Stadt Seelze. Kurz darauf seien in mehreren Klassen insgesamt 13 weitere Schülerinnen und Schüler positiv auf das Virus getestet worden. Das Gesundheitsamt sowie die Landesschulbehörde vereinbarten mit der Schulleitung eine Schulschließung und organisierten eine Reihentestung, bei der drei weitere Corona-Fälle festgestellt wurden.

Die Schülerinnen und Schüler erschienen klassenweise zum Testen in der Turnhalle. „Die Stadt Seelze unterstützte den Ablauf der Testung über einen beauftragten Sicherheitsdienst, der den geordneten Zugang zum Schulgebäude regelte“, sagt Fricke. Eine Schulschließung sei in solchen Fällen gemäß der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsens vorgesehen, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Nach Abstimmung zwischen den beteiligten Behörden soll der Schulbetrieb am Montag, 29. November, wieder aufgenommen werden. Von der Astrid-Lindgren-Grundschule war am Freitag niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

So läuft es an einer anderen Grundschule

Mehr Glück als die Grundschule in Lohnde hatte bislang offenbar die in Dedensen. Nach Angaben der Schulleiterin Annette Werner seien es dort insgesamt nicht mehr als zehn Schülerinnen und Schüler gewesen, die in der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Derzeit müssten sich alle Kinder dreimal in der Woche zu Hause testen – das sei vom Kultusministerium vorgeschrieben.

Annette Werner, Schulleiterin der Grundschule Dedensen, ist froh darüber, dass es an ihrer Schule bisher nur wenige Corona-Fälle gab. Quelle: Archiv

Verantwortlich für das Testen seien jedoch die Eltern. „Jeweils eine Woche im Voraus verteile ich die Test-Kits mit einem entsprechenden Informations-Schreiben“, sagt Werner. Die Eltern könnten, so die Schulleiterin, auf einer von ihr entworfenen Bescheinigung den Test und das Ergebnis der Schule mitteilen.

Hat ein Kind aus der ersten Klasse die Bescheinigung oder den Test vergessen, dann müssen die Eltern ihr Kind abholen. „Sie können es nach dem Testen mit aktueller Bescheinigung wieder zur Schule zurückbringen“, so die Schulleiterin. Bei Schülerinnen und Schülern der zweiten, dritten und vierten Klasse sei es dagegen möglich, dass sie bei einer vergessenen Bescheinigung den Test in der Schule selbst vornehmen. „Das geschieht allerdings unter Aufsicht des Lehrpersonals“, berichtet Werner.

Von Heike Baake