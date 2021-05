Gümmer/Letter

Nach einer Unfallflucht, bei der an einem schwarzen Suzuki Vitara ein Schaden von 1000 Euro entstanden ist, sucht die Polizei Seelze nach Zeugen. Wie sie mitteilte, hatte ein bislang unbekannter Autofahrer den im Fasanenweg in Gümmer geparkten Wagen vorne links am Kotflügel und der Fahrertür beschädigt. Die Tat ereignete sich am Sonnabend in der Zeit zwischen 14.05 Uhr und 14.20 Uhr. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05137) 8270.

Eine weitere Unfallflucht am Sonnabend konnte schnell aufgeklärt werden. An der Straße Kurze Wanne in Letter hatte ein zunächst unbekannter Fahrer gegen 15.15 Uhr beim Wenden einen geparkten Opel Astra an der linken Fahrzeugseite beschädigt und war geflüchtet.

Zwei Zeugen merkten sich allerdings das Aussehen seines Wagens. Die Polizei konnte den mutmaßlichen 24-jährigen Unfallverursacher in der Nähe stoppen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Von Linda Tonn