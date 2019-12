Seelze

Die Bewohner des Einfamilienhauses in der Straße Am Isenbrink ( Seelze) waren offensichtlich gerade nicht daheim – das nutzten Einbrecher aus. Zwischen Montag, 15 Uhr bis Dienstag 13 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Haus ein.

Ein Teil ihrer Beute: zwei wertvolle Uhren, was die Einbrecher noch mitnahmen, ist bisher nicht bekannt. Wer im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, melde sich bitte bei der Polizei im zuständigen Kommissariat Seelze unter der Telefonnummer: 05137/8270.

Von Petra Rückerl