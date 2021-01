Weetzen

Die Geduld des Ortsrates ist zu Ende. Mit dieser Botschaft ist ein Vertreter des Investors, der auf dem Areal der ehemaligen Zuckerfabrik in Weetzen ein Baugebiet realisieren will, nach der Sitzung des Gremiums zu seinem Arbeitgeber zurückgekehrt. Zuvor hatte er sich im nichtöffentlichen Teil der Zusammenkunft offenbar deutliche Kritik an der zeitlichen Verzögerung des Projektes anhören müssen. Ortsbürgermeister Thomas Bensch erklärte aber auch: „Unsere Vorstellungen stimmen mit denen des Investors nicht in Gänze überein, sie liegen aber auch nicht weit auseinander.“

40 Meter hohe Silos stehen immer noch

Bensch machte aber vor allem klar, dass sich die Weetzer nicht mehr weiter vertrösten lassen wollen. „Wir müssen den Menschen etwas anbieten“, sagt er. Längst war durchgesickert, dass die Abrissarbeiten der Industrieruine am Ortsrand bereits im Sommer 2019 abgeschlossen werden sollten. Doch noch immer stehen die rund 40 Meter hohen Silos und Schornsteine nahezu unangetastet an der Humboldtstraße – und im Calenberger Land weithin sichtbar.

In der Aula der Grundschule gab der Investor den Mitgliedern von Ortsrat und Verwaltung einen Einblick in die Ursachen der Verzögerung und erläuterte das geplante Vorgehen. Das sei alles sehr aufschlussreich gewesen, kommentierte Bensch, man müsse nun aber vor allem nach vorn blicken, sagte er. Nach einem langen intensiven Austausch aller Beteiligten habe es am Montagabend im Ortsrat allerdings noch kein abschließendes Ergebnis gegeben. Vielmehr wolle sich der Ortsrat zu diesem Thema noch einmal gesondert treffen, um eine Empfehlung an die Verwaltung auszusprechen. „Es bringt nichts, wenn wir jetzt Hektik in die Sache bringen“, sagt der Ortsbürgermeister.

Eine alternative Fläche stünde zur Verfügung

Die Umsetzung des Baugebietes auf dem Gelände der Zuckerfabrik habe zwar weiterhin Priorität. „Es muss aber auch passen“, sagt Bensch. Vor allem weitere jahrelange Verzögerungen wolle man nicht mehr hinnehmen. Ein klarer Fahrplan sei deshalb wichtig. Letztlich steht in Weetzen mit dem Großen Seefeld zwischen Bettenser Berg und Bahnlinie eine weitere Fläche zur Entwicklung bereit, die auch im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) berücksichtigt ist. Diese könne im Zweifelsfall der Zuckerfabrik vorgezogen werden.

Insgesamt hat die Stadt Ronnenberg mit ihren Baugebieten derzeit wenig Glück. Ähnlich wie die Zuckerfabrik hängt eine Fläche in Ihme-Roloven in der Warteschleife fest. Dort ist der politische Streit über Größe und Standort des neuen Baugebietes die Ursache für den Stillstand. In Empelde hatte der Stadtrat seinerzeit die Entwicklung neuer Flächen bis zur Fertigstellung der neuen Grundschule Auf dem Hagen ausgesetzt. Das soll Mitte 2022 der Fall sein.

Auch in Ronnenberg kommen die Projekte nicht voran

Eine weitere Fläche an der Magdeburger Straße in Ronnenberg wurde aus der Planung vorerst herausgenommen, da sie gegenüber der Kalihalde liegt, deren ungeklärte Zukunft die Vermarktung der Grundstücke wohl unmöglich machen würde. Die Umsetzung des Gebietes Im Sacke im Ortskern scheiterte zunächst an geplatzten Verhandlungen mit einem Eigentümer. Und auch das Gewerbegebiet Nordost, das im südlichen Bereich ein Mischgebiet beinhalten soll, kommt nicht recht voran. Die ursprüngliche Planung, die Erschließung im Sommer 2020 weiterzuführen, konnte nicht gehalten werden. Neue Pläne hat der Investor ( HRG) zwar bereits im städtischen Fachausschuss verkündet, aber noch nicht öffentlich erläutert.

Von Uwe Kranz