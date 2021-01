Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt in Ronnenberg weiter an. Insgesamt 450 Menschen haben sich seit Beginn der Pandemie angesteckt.

Zahl der Corona-Infektionen in Ronnenberg steigt

Pandemie - Zahl der Corona-Infektionen in Ronnenberg steigt

Pandemie - Zahl der Corona-Infektionen in Ronnenberg steigt