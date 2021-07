Ronnenberg

Es war wie die sprichwörtliche Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen. Doch nun haben sich die umfangreichen Bemühungen ausgezahlt. Die städtische Energie- und Wasserversorgung (EWA) Ronnenberg hat jetzt endlich ein jahrelang gesuchtes Leck im Leitungsnetz gefunden. Aus einer beschädigten Hausanschlussleitung im Ortskern von Ronnenberg sind seit 2016 Hunderttausende Liter Frischwasser ungenutzt in die Kanalisation geflossen. Das hat die EWA jetzt im Rathaus in Empelde bekannt gegeben.

„Die beschädigte Leitung wurde schon über eine Schiebevorrichtung vom Netz abgetrennt und stillgelegt“, berichtet der Aufsichtsratsvorsitzende Hermann-Josef Mersch. Das betroffene Gebäude werde vorübergehend über einen Bypass mit Trinkwasser versorgt. In Kürze werde die EWA eine neue Anschlussleitung einbauen, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende der städtischen Tochtergesellschaft.

Leck im Bereich der Kreuzung von Hagentor und Velsterstraße

Die undichte Stelle ist laut Mersch kürzlich bei der Ferndatenauslesung anhand von auffälligen Wasserdurchflussmengen geortet worden. „Das Leck wurde in einem Netzsegment im Bereich der Kreuzung von Hagentor und Velsterstraße lokalisiert“, sagt Mersch.

Begonnen hatte die Suche nach einer undichten Stelle schon 2016. Zuvor hatte die EWA festgestellt: „Wir hatten viel mehr Wasser von den Harzwasserwerken eingekauft und ins städtische Netz eingespeist, als von den Haushalten abgezapft und bezahlt wurde“, erinnert EWA-Geschäftsführer Frank Schulz.

Bis zu 22,5 Prozent Wasserverlust

Allein im vergangenen Jahr sind laut EWA für das Ortsnetz in Ronnenberg Wasserverluste von rund 91.000 Kubikmetern registriert worden. Das entspricht etwa der Wassermenge, die rund 500 Vierpersonenhaushalte pro Jahr verbrauchen. Dadurch seien allein 2020 ungedeckte Kosten von rund 42.000 Euro entstanden, sagt Schulz. Normal wären erfahrungsgemäß Wasserverluste von 5 bis 8 Prozent der gelieferten Menge. „Wir hatten aber in Ronnenberg zuletzt bis zu 22,5 Prozent“, sagt der EWA-Geschäftsführer.

Thomas Heidenreich (von links), Frank Fritsch und Hermann-Josef Mersch aus der EWA-Geschäftsführung haben das Leck am Bildschirm aufgespürt. Quelle: Ingo Rodriguez

Auf die Spur gekommen ist die EWA dem Leck mit einem hochmodernen, aber kostspieligen Suchverfahren. Um zu verhindern, dass weiterhin Wasser im Erdreich versickert, wurden in den vergangenen zwei Jahren zunächst für rund 180.000 Euro alle Schiebevorrichtungen im etwa 75 Kilometer langen EWA-Netz erneuert. So sei es möglich gewesen, einzelne Netzsegmente getrennt voneinander zu untersuchen, erläutert Ingenieur Thomas Heidenreich, technischer Prokurist der Geschäftsführung.

Suche hat wegen eines Zufalls so lange gedauert

Bei den Untersuchungen hatte die EWA nach hydraulischen Zuflussanalysen und Messungen im Bereich der Kernstadt auch im vergangenen Jahr bereits zwei undichte Stellen gefunden und abgedichtet. Die Menge des abfließenden Wassers sei aber so nur reduziert worden, sagt Heidenreich. Weil trotz weiterhin hoher Wasserverluste aber kein drittes Leck in den Transportleitungen gefunden worden, kam neue Technik zum Einsatz: Untersuchungen anhand elektronischer Verbrauchsmesser und einer Zählerfernübermittlung. „Es wurde das Fließverhalten des Wassers am Bildschirm auf ungewöhnlich hohe Verbrauchswerte untersucht“, sagt Heidenreich.

Nachdem das Leck nun gefunden wurde, ist auch klar, warum die Suche so lange gedauert hat. „Das Wasser ist aus dem Loch in der Leitung zufällig an einer nahe gelegenen Stelle in die Kanalisation für Regenwasser abgelaufen“, berichtet Heidenreich. Ansonsten hätte sich das Wasser wegen des großen Drucks den Weg an die Erdoberfläche gesucht. „Dann hätte man den Rohrbruch schnell gesehen, weil der Gehweg völlig durchnässt gewesen oder es zu größeren Absackungen gekommen wäre“, sagt der Ingenieur.

EWA will Alarmsystem einrichten

Künftig will die EWA derartige Schäden viel schneller lokalisieren. „Wir werden mit der Software der Zählerfernübermittlung für alle einzelnen Segmente im Trinkwassernetz durchschnittliche Verbrauchswerte einpflegen und für auffällige Abweichungen ein Alarmsystem einrichten“, kündigt Aufsichtratsvorsitzender Mersch an.

