Ronnenberg - Weihnachtsmenüs: Gastronomen in Ronnenberg bieten auch an Feiertagen Abholservice an

Bei den Gastronomen in Ronnenberg laufen die Vorbereitungen für die Weihnachtsfeiertage und Silvester bereits auf Hochtouren. In vielen Restaurants werden schon Vorbestellungen für Menüs angenommen.