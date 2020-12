Weihnachten in Ronnenberg: Programm gibt es nur in den Kirchen

Ronnenberg

Für die meisten Menschen ist es selbstverständlich, Weihnachten im Kreis der Lieben zu feiern: sowohl Heiligabend als auch den 25. und den 26. Dezember mit anderen Menschen zu verbringen, Geschenke auszutauschen, gemeinsam zu essen, vielleicht einen Gottesdienst zu besuchen. Häufig werden dabei diejenigen vergessen, die niemanden haben und an den Feiertagen allein zu Hause sitzen. Und das seien auch in Ronnenberg nicht wenige, sagt Birgit Sommerfeld, Fachbereichsleiterin vom Team Soziales im Rathaus.

„Eigentlich hatten wir es dieses Jahr auf der Agenda, etwas für diese Menschen zu organisieren“, erklärt Sommerfeld. Im Bereich der Seniorenarbeit sei nämlich in der Vergangenheit deutlich geworden, dass Bedarf bestehe, dass es in Ronnenberg viele Menschen gebe, die dringend Anschluss suchten – insbesondere in der Adventszeit. „Doch leider kam Corona dazwischen, und das hat alles nicht hingehauen“, sagt sie.

Weihnachtsfeier für Alleinstehende für 2021 geplant

Geplant waren ein Kaffeetrinken oder ein Mittagessen in der Altentagesstätte an der Löwenberger Straße in Empelde. „Ich glaube auch, dass das gut angenommen worden wäre.“ Deshalb werde sich die Stadt im kommenden darum bemühen, eine Heiligabendfeier dort zu organisieren, sagt Sommerfeld. „Ich glaube, das macht auch sonst niemand in Ronnenberg.“

Damit hat Sommerfeld recht. „Das ist natürlich auch zu Corona-Zeiten besonders schwierig“, sagt Sabine Freitag, Pressesprecherin beim Kirchenkreis Ronnenberg. „Zumal ohnehin alle Gemeindehäuser geschlossen sind.“ Doch auch in den vergangenen Jahren habe die Kirche nicht explizit für einsame Menschen Weihnachtsfeiern organisiert. „Das hat hier, anders als in Hannover, leider keine Tradition“, bestätigt Superintendentin Antje Marklein.

Posaunenchöre musizieren im Stadtgebiet

„Was wir versuchen, ist, die Menschen, die allein sein werden, anzuschreiben, anzurufen, Kontakte herzustellen“, fügt Marklein hinzu. Außerdem würden Konfirmanden Briefe an die Bewohner von Seniorenheimen schreiben, und es sei geplant, dass an den Weihnachtstagen an verschiedenen Stellen in der Stadt Posaunenchöre musizieren.

„Außerdem haben wir noch weitere besondere Aktivitäten für die Feiertage organisiert“, ergänzt Freitag. Daran könne selbstverständlich jeder teilnehmen. Wobei es bei einigen Veranstaltungen einer Anmeldung bedarf – und Freitag auch noch nicht zu 100 Prozent davon überzeugt ist, dass „ Weihnachten überhaupt stattfindet“.

Gottesdienste in Ronnenberg und den Ortsteilen

Sofern sich an den aktuellen Corona-Maßnahmen nichts ändert, will der Kirchenkreis in Ronnenberg und den Ortsteilen einiges auf die Beine stellen: Vor dem Gemeindehaus in Ronnenberg sind Heiligabend um 14.30 (gut geeignet für Kleinkinder), 15.30 und 16.30 Uhr (jeweils etwa ab fünf Jahre) Familiengottesdienste geplant. Der Eintritt ist nur vom Parkplatz an der Volksbank aus möglich. Wer ein Glas mit einer Kerze dabei hat, kann das Friedenslicht mitnehmen.

Außerdem ist die Michaeliskirche Heiligabend zwischen 15 und 19 Uhr sowie zwischen 23 und 24 Uhr für einen Besuch geöffnet. Durch ein Einbahnstraßensystem werden die Besucher an verschiedenen Stationen vorbeigeleitet. Am ersten Weihnachtstag beginnt um 10.30 Uhr, am zweiten um 17 Uhr ein Gottesdienst. Anmeldungen für alle Termine sind unter Telefon (0 51 09) 51 95 47 möglich. Außerdem plant der Kirchenkreis für Heiligabend um 18 Uhr einen Flashmob. Alle Ronnenberger sind dann eingeladen, Fenster zu öffnen, auf die Balkone zu kommen und nach dem Glockengeläut gemeinsam „O du fröhliche“ zu singen oder das Lied auf einem Instrument zu spielen.

Auch in Empelde und Weetzen sind Gottesdienste geplant

Auch die Johannes-Kirchengemeinde in Empelde lädt für 15 Uhr zum Heiligabendgottesdienst mit Krippenspiel auf dem Waldberg ein. Die Versöhnungsgemeinde in Weetzen plant um 14.30 Uhr einen Kleinkindergottesdienst unterm Kirchturm, von 15.30 bis 17 Uhr sind verschiedene Stationen zur Weihnacht auf dem Kirchengelände aufgebaut. Um 18 und 19 Uhr sind Gottesdienste geplant. Interessierte müssen sich online unter kircheweetzen.gottesdienst-besuchen.de anmelden.

Für alle Angebote gilt die Bitte, dass die Teilnehmenden ausgefüllte Kontaktzettel mitbringen. Diese sind auf der Homepage (kirche-ronnenberg.de) zum Ausdrucken zu finden, außerdem in Flyern, die in den Lebensmittelgeschäften ausliegen.

Der Kirchenkreis plant außerdem einen mobilen Trecker-Gottesdienst in Ronnenberg. Dieser beginnt Heiligabend um 15 Uhr an der Empelder Straße/Ecke Ihmer Tor, macht Station um 16.15 Uhr beim Dorfgemeinschaftshaus und um 17.30 Uhr am Netto-Parkplatz, Normannische Straße.

