Wegen Corona: Seniorenbeirat muss nicht fristgerecht zur ersten Sitzung zusammenkommen

Der Rat der Stadt Ronnenberg hat für den neu gewählten Seniorenbeirat der Stadt einen Ausweg aus einer aus der Satzung resultierenden Misere gefunden. Einstimmig stimmten die Mitglieder des Verwaltungsausschusses jetzt für eine von der Verwaltung vorgeschlagene Änderung der Satzung. Damit müssen die Mitglieder nicht mehr bis zum Ende des Monats und auch danach bis auf Weiteres nicht zu einer konstituierenden Sitzung zusammenkommen. Der Rat reagierte damit auf eine drohende erhöhte Gesundheitsgefährdung der Beiratsmitglieder während er Corona-Pandemie.

Grundsätzlich ist für die konstituierende Sitzung des neugewählten Seniorenbeirates gemäß der Satzung für den Seniorenbeirat der Stadt Ronnenberg innerhalb von vier Wochen nach Beginn der Wahlperiode zu laden. Für die aktuelle Wahlperiode hätte die Ladung damit bis spätestens 28. April erfolgen müssen. Die betreffende Sitzung hätte allerdings möglicherweise eine gesundheitliche Gefährdung der Beiratsmitglieder bedeutet, da diese durchweg zur Risikogruppe eines schweren Krankheitsverlaufes für den Fall einer Corona-Infektion gehören. Die Voraussetzung für die Wählbarkeit zum Seniorenbeirat ist die Vollendung des 60. Lebensjahres.

Wegen Eilbedürftigkeit entscheidet Verwaltungsausschuss

„Das Risiko einer schweren Erkrankung steigt ab 50 bis 60 Jahren stetig mit dem Alter an. Insbesondere ältere Menschen können, bedingt durch das weniger gut reagierende Immunsystem, nach einer Infektion schwerer erkranken (Immunseneszenz)“, zitiert die Verwaltung in der Begründung das Robert-Koch-Institut. Da unspezifische Krankheitssymptome wie Fieber die Antwort des Immunsystems auf eine Infektion seien, könnten diese im Alter schwächer ausfallen oder fehlen, wodurch Erkrankte dann auch erst später zum Arzt gingen.

Mit Rücksichtnahme auf diese Situation soll die konstituierende Sitzung des Seniorenbeirates deshalb erst vier Wochen nach dem Außerkrafttreten der Niedersächsischen Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte anlässlich der Corona-Pandemie vom 27. März 2020 erfolgen, um möglichst jedes Risiko für die Mitglieder des Seniorenbeirates so weit als möglich minimieren zu können. Dieser Änderung der Satzung des Ronnenberger Seniorenbeirates, insgesamt ist es die vierte, stimmten die Mitglieder des Verwaltungsausschusses einstimmig zu. Das Umlaufverfahren wurde aufgrund der vorliegenden Eilbedürftigkeit angewendet.

Beiratsmitglieder reagieren unbürokratisch

Dass nun eine Lücke in der Vertretung der älteren Bürger in den Gremien des Rates entsteht, ist allerdings nicht zu erwarten. Einerseits, so betont Bürgermeisterin Stephanie Harms, sind vorerst ohnehin alle Sitzungen von Fachausschüssen abgesagt worden. Eine Regelung eines geschäftsführenden Beirates für einen solchen Fall sieht die Satzung allerdings nicht vor.

Beirat bietet Sorgentelefon an

Andererseits haben zehn von elf Mitgliedern des Beirates auch schon dem alten Gremium angehört und scheinen die Situation unbürokratisch bewältigen zu wollen. In der vergangenen Woche hat die Vorsitzende des alten Beirates, Doris Eickemeyer, beispielsweise das Angebot eines Sorgentelefons des Seniorenbeirates bekanntgemacht. Die Mitglieder wechseln sich in der Betreuung dieses Angebots wöchentlich ab und sind täglich zwischen 9 und 19 Uhr unter Telefon (01 63) 1 56 13 83 erreichbar. Auf dem Anrufbeantworter hinterlassene Nachrichten würden abgehört, und es erfolge in jedem Fall ein Rückruf, garantiert Eickemeyer.

Von Uwe Kranz