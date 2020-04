Wegen Corona: Familienzentrum bietet Babymassagekurs via Internet an

Empelde

Es gibt Dinge, die lassen sich nicht auf Telefonberatungen, Videokonferenzen und Livestreams auslagern. Dinge, für die persönlicher Kontakt und körperliche Nähe unabdingbar sind. Massagen zählen dazu. Eigentlich.

Daniela Aumüller hat einen Weg gefunden, wie sie auch in der Corona-Krise weiterhin Babymassagekurse leiten kann. Die Massagetherapeutin hat das Angebot, das normalerweise im Familienzentrum Empelde stattfindet, kurzerhand ins Internet verlegt. Wer sich per E-Mail anmeldet und die Kursgebühr bezahlt, erhält Zugang zur Facebook-Gruppe „Online Beratungsangebot Babymassage“. Eine Registrierung bei dem sozialen Netzwerk ist notwendig, um das Angebot nutzen zu können.

Fünf Kurseinheiten per Video

In der Facebook-Gruppe lädt Aumüller zu jeder der fünf Kurseinheiten ein Video hoch. Bislang hat die Gruppe erst eine Handvoll Mitglieder. „Aber man kann jederzeit einsteigen“, versichert Aumüller. Die Gruppe und damit auch die Videos werden nicht gelöscht. Somit können die Teilnehmer den Kurs in ihrem eigenen Tempo absolvieren – anstatt jede Woche zu einem festen Termin an einem festen Ort zu erscheinen. Allerdings empfiehlt die Kursleiterin, sich Zeit zu nehmen und nicht mehr als ein Video pro Woche zu Hause umzusetzen.

Aber macht die Tatsache, dass die Kursleiterin nicht eingreifen und Handgriffe korrigieren kann, das Ganze nicht auch gefährlicher? „Nein, eigentlich ist es so sogar besser“, gesteht Aumüller. „Beim Video kann man Pause drücken und es sich zehn-, 20-mal anschauen, bis der Griff wirklich sitzt“, sagt sie. Bei den Präsenzkursen im Familienzentrum hingegen könne es schon mal vorkommen, dass Mutter oder Vater vom Baby abgelenkt werden und nicht alles genau mitbekommen.

Bisher der einzige Onlinekurs des Familienzentrums

Der Babymassagekurs ist bislang der einzige Kurs des Familienzentrums in der Johanneskirchengemeinde, an dem Interessierte online teilnehmen können. Ob weitere Angebote dem Beispiel folgen, sei derzeit noch nicht klar, sagt Christiane Zimmermann, Koordinatorin des Familienzentrums. „Wir entscheiden in der Woche nach Ostern, wie es weitergeht“, sagt sie. Sollte das Familienzentrum rechtzeitig wieder öffnen, beginnt der nächste reguläre Babymassagekurs am 4. Juni. Er findet dann donnerstags von 11.15 bis 12.15 Uhr an der Hallerstraße 3 in Empelde statt. Der Kurs richtet sich an Eltern, deren Baby zwischen sechs Wochen und sechs Monate alt ist.

Die Anmeldung zum Onlinekurs ist möglich per E-Mail an beratung.aumueller@gmail.com. Die Kursgebühr beträgt 53 Euro.

Was ist Babymassage? Die Babymassage stammt ursprünglich aus Indien. In den Siebzigerjahren machte der Franzose Frédérick Leboyer, der Begründer der „sanften Geburt“, sie auch in Europa populär. Die Massage rege die Durchblutung und die Reflexe des Kindes an, aktiviere den Körper, beuge Bauchschmerzen vor und löse Verspannungen, verspricht Massagetherapeutin Daniela Aumüller. „Auch für Eltern ist es eine kleine Oase am Tag, um mal runterzukommen und sich nur auf das Baby zu konzentrieren“, sagt sie. Auch die Körperpflege werde in das Massieren integriert. „Ich sage den Eltern immer: Stellen Sie sich mal vor, jeder Erwachsene bekäme so ein Programm morgens und abends“, sagt Aumüller. „Dann wären wir alle viel gesünder, fitter und entspannter.“

Von Johanna Stein