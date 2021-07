Ronnenberg

Bevor im September zunächst ein neuer Rat und ein neue Bürgermeister für die Stadt Ronnenberg und später der Bundestag neu gewählt werden, treten in den kommenden Tagen die Jugendlichen der Stadt virtuell an die Wahlurne. Zum dritten Mal haben Mädchen und Jungen die Möglichkeit, die Zusammensetzung eines Jugendparlaments (Jupa) zu bestimmen. Mitte Juni hat der Wahlausschuss dazu die zwölf eingegangenen Vorschläge bestätigt.

Mehr Auswahl für die Wahlberechtigten

Neun Sitze gilt es dabei zu besetzen. Aufgrund einer Satzungsänderung, die die aktuelle Jugendvertretung durch den Rat der Stadt gebracht hat, können alle Jugendlichen der Stadt nun aus allen Bewerbern wählen. Bisher gab es statt einem zwei Wahlbereiche, in denen zum Teil nur ein einzelner Kandidat konkurrenzlos angetreten war.

Das aktuelle Jupa hat seine von der Corona-Pandemie bestimmte Wahlperiode auch zu anderen Änderungen in eigener Sache genutzt. So müssen gewählte Jugendvertreter beispielsweise in Zukunft das Mandat aktiv annehmen. Hintergrund: Eine der neun gewählten Personen hat sich nach der zurückliegenden Wahl gar nicht mehr gemeldet, das Mandat aber auch nicht zurückgegeben. „Somit konnte der Sitz auch nicht neu vergeben werden“, erklärt Jugendbürgermeister Till Leander Schröder. Das habe die Arbeit im Gremium erschwert.

Belastende Corona-Situation

Schröder, der bereits den beiden vorangegangenen Jupas angehört hatte, stellte auch fest, dass unter dem Eindruck der Pandemie und der fehlenden persönlichen Kontakte „das Pflichtgefühl nicht so stark ausgebildet“ gewesen sei wie zuvor. Allerdings mache er niemandem einem Vorwurf, zumal die Situation im Lockdown für einige Mitglieder belastender war, als für andere – „vor allem, wenn es dann auch in der Schule nicht so gut läuft“.

„Jupa wird respektiert“

Obwohl die Gruppe nicht die Möglichkeiten hatte, richtig zusammenzuwachsen, schätzt sie der Jugendbürgermeister als erfolgreich ein. Mehrere Anträge und Initiativen hätten die Jugendlichen in den zwei Jahren auf den Weg gebracht – zuletzt einen Vorschlag für eine geänderte Vorfahrtsregelung zur Verkehrsberuhigung in Benthe. „Wir haben den Zeitpunkt erreicht, an dem das Jupa in Ronnenberg respektiert und akzeptiert ist“, stellt er fest.

Trotzdem findet sich unter den zwölf Wahlvorschlägen mit Zoe Bulinksi lediglich eine bewährte Jugendpolitikerin wieder. Alle anderen sind neu. Schröder begründet den Verzicht der anderen Jupa-Mitglieder vor allem mit wachsenden schulischen Belastungen. So stehe zum Beispiel für ihn selbst im kommenden Jahr das Abitur an, und mit halben Einsatz wolle er nicht fürs Jupa antreten.

Jugendbürgermeister bietet Nachfolgern Hilfe an

Um dem neuen Jupa einen guten Start zu ermöglichen, habe man die Wahl diesmal um drei Monate vorgezogen. Bis zum Start der neuen Wahlperiode im Oktober kann die neue Jugendvertretung der alten noch über die Schulter schauen. „Wir sind danach auch nicht gleich weg“, betont Schröder.

Die Zeit im Jupa wertet der Jugendbürgermeister für sich persönlich positiv. „Das ist eine total tolle Möglichkeit, sich einzubringen, aber auch selbst zu wachsen“, sagt er. Die Mitarbeit bringe „einige Leute auch persönlich dazu, mehr demokratisch zu leben“.

Die Unterlagen für die Onlinewahl werden in diesen Tagen per Post verschickt. Zur Wahl stehen Jasmeh Kaur Bandesha, Lorenzo Bianco, Tom Blume, Annika Borchert, Zoe Bulinski, Anton Jacob Halbrügge, Malina Helms, Gowtham Paskaran, Sainthavi Paskaran und Victoria Rusu. Mehr Informationen über die Kandidaten sind im Internet unter ronnenberg.de/rathaus-politik/politik/jugendparlament/ zu finden.

Die Stimmabgabe erfolgt vom 9. bis 19. Juli. Eine Woche später werden die Stimmen ausgezählt. Die Wahlbeteiligung betrug vor zwei Jahren gerade einmal 6 Prozent.

Von Uwe Kranz