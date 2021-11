Ronnenberg/Gehrden

Kunden der Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen aus Ronnenberg und Gehrden können ihre einfachen Bankgeschäfte ab dem kommenden Jahr nicht mehr in ihrer Filiale vor Ort erledigen. Das Unternehmen stellt das Konzept der Geschäftsstellen in Ronnenberg zum 1. Juni 2022 um. Gehrden folgt zum 1. Oktober 2022. Die vertrauten Kundenberater aus Ronnenberg ziehen dann in die Geschäftsstellen in Wennigsen und Gehrden um. Letzterer Standort wird zur reinen Beratungsgeschäftsstelle ohne Schalter. Das hat das Unternehmen in einer Mitteilung bekanntgegeben.

Beratungen nur noch nach Terminvereinbarung

Für die Kunden der Bank in Ronnenberg bedeutet dies, dass ihnen im Stadtgebiet neben einem Geldautomaten und einem Kontoauszugsdrucker nur noch ein Überweisungsterminal zur Verfügung steht. Darüber hinaus können sich Kunden an allen Werktagen in der Zeit von 8 bis 20 Uhr nach vorheriger Terminvereinbarung für persönliche Beratungsgespräche in der Geschäftsstelle Am Weingarten 1 in Ronnenberg treffen. Auch die Schließfachanlage in Ronnenberg wird geschlossen. Die Volksbank arbeitet derzeit noch an einem Alternativangebot.

Die Filiale in Gehrden stellt ab 1. Oktober 2022 den Schalterdienst ein. Ohne den dort ausgeführten „bedienten Service“ wird die Niederlassung aber als reine Beratungsgeschäftsstelle – inklusive eines separaten Automaten-Bereichs mit der gleichen Ausstattung wie in Ronnenberg – fortgeführt. Beratungen, etwa zu Krediten und Anlagemöglichkeiten, sowie der Zugang und die Nutzung der Schließfachanlage sind zu einem späteren Zeitpunkt nach einer vorherigen Terminvereinbarung weiterhin in der Filiale möglich. Die Konten der Gehrdener Kunden werden allerdings ab 1. Oktober ebenfalls in der Geschäftsstelle Wennigsen geführt.

Schalter geschlossen: Auch in der Gehrdener Filiale werden ab Oktober 2022 nur noch Beratungen nach Terminvereinbarung angeboten. Quelle: Ingo Rodriguez

„Kundenverhalten hat sich verändert“

Die Bank hat ihre Kunden nach eigenen Angaben bereits über die Änderungen informiert. Sie begründet die Entscheidung mit „Auswirkungen der anhaltenden Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und das veränderte Kundenverhalten“. Mehr als die Hälfte der Kunden erledigten demnach ihre alltäglichen Bankgeschäfte zeitlich und örtlich unabhängig per Onlinebanking. Das führe dazu, dass Filialen für einfache Serviceleistungen immer weniger in Anspruch genommen werden.

Der wirtschaftliche Aufwand, Filialen zu betreiben, bleibe auch bei geringer Kundenfrequenz gleich hoch. Zugleich stiegen für Banken seit Jahren auf der einen Seite die Kosten durch die zunehmende Regulatorik und Digitalisierung, auf der anderen Seite drückt die langanhaltende Niedrigzinsphase die Erträge, erklärt das Unternehmen die Entwicklungen in der Branche. Notwendige Veränderungen in der Filialstruktur würden jedoch immer mit Augenmaß durchgeführt.

Nach den Umwandlungen diverser Bankfilialen zu SB- und Beratungsniederlassungen in den vergangenen Jahren gibt es in Ronnenberg und Gehrden mit der Zweigstelle der Hannoversche Volksbank eG an der Nenndorfer Straße 61 in Empelde und der Sparkasse, Nordstraße 1 in Gehrden, künftig pro Kommune jeweils nur noch ein Angebot einer Bank mit Schalterservice. Kritik an weiteren Filialschließungen der Banken kommt traditionell vor allem aus dem älteren Bevölkerungsteil. Gerade die Menschen, die aus Altersgründen möglicherweise nicht in der Lage sind, Onlinebanking zu nutzen, sind häufig auch in der Mobilität eingeschränkt. Für diese Kunden ist die Filiale in der Nachbarkommune Wennigsen eben nicht „in guter Erreichbarkeit“, wie es in der Pressemitteilung beschrieben wird.

