Verbot von Schottergärten: Nicht alle halten sich dran

Ronnenberg

Auch in Ronnenberg gibt es sie: Schottergärten. Sie sehen zwar praktisch aus, bieten aber angesichts des Artensterbens wenig Schutz für Insekten und Pflanzen. Was viele dabei nicht wissen: Die Gärten voller Kies sind eigentlich verboten. Doch die Stadt hat schlicht nicht die notwendigen Kapazitäten, um gegen Grünverweigerer vorzugehen. Die wirklich schlimmen Finger hat sie aber im Blick.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob es sich die Hauseigentümer leicht machten: Anstelle von bepflanzten Beeten und Grünflächen finden sich in vielen Vorgärten inzwischen teilweise kostspielige gröbere oder feinere Kiessorten in verschiedenen Grauschattierungen wieder. Allerdings – darauf weist unter anderem die Region Hannover in ihrer eigens aufgelegten Broschüre „Naturnahe Hausgärten – Lebendige alternative zu Schotter und Kies“ hin – bleibt dieser ordentliche Eindruck nicht lange bestehen. „Die Natur erobert sich ihren Platz zurück“, heißt es in dem Druckwerk. Und überwuchert und verwildert sieht ein Schottergarten längst nicht mehr so gepflegt aus.

Niedersächsische Bauordnung fordert begrünte Flächen

Ein zusätzlicher Irrtum wurde zuletzt während der Bürgerversammlung in Empelde einmal mehr deutlich. Eine Besucherin fragte die Ratsmitglieder aus ihrem Ortsteil, ob besagte Schottergärten nicht verboten werden könnten. „Sind sie schon längst“, war die Antwort von Uwe Buntrock (Grüne), der dafür ungläubiges Staunen erntete. Andrea Unterricker vom Team Klima und Umwelt der Stadt Ronnenberg bestätigte die Aussage während der Ortsbegehung in Benthe und verwies auf die Niedersächsische Bauordnung, Paragraf 9. Darin heißt es: „Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke müssen Grünflächen sein, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind.“ Mit Steinen abgedeckte Beete und Vorgärten sind damit nicht zulässig.

Warum gibt es dann im Stadtgebiet so viele Schottergärten? Hier gilt das gleiche Prinzip wie beispielsweise beim Falschparken oder zu schnell Fahren. Es fehlt schlicht an personellen Kapazitäten, die Verstöße zu kontrollieren. Die zuständige Abteilung der Verwaltung käme nicht mehr dazu Baugenehmigungen zu bearbeiten, wenn sie alle Schottergärten ahnden wolle, schildert Unterricker die Situation. Was bleibt sind Appelle an die Eigentümer, die Flächen im Sinne von Naturschutz und Artenvielfalt entsprechende zu gestalten – und als Verwaltung mit gutem Beispiel voran zu gehen. 10.000 Quadratmeter Blühflächen, die die Stadt in diesem Jahr angelegt hat, sollen dazu beitragen.

Bentherin deckt stadteigene Fläche gleich mit ab

In besonderen Fällen schreitet die Stadt aber auch schon jetzt ein. So hat eine Hauseigentümerin in Benthe nicht nur ihren Vorgarten mit Steinen abgedeckt, sondern ein direkt angrenzendes stadteigenes Beet auch gleich mit versiegelt. „Das Verständnis, was schön ist, ist eben subjektiv“, sagte Unterricker. Nach bereits zwei Aufforderungen seitens der städtischen Bauaufsicht soll die Eigentümerin des Grundstücks die Steine nun „zeitnah“ entfernen. „Als Alternative könnten auch Zwangsgelder verhängt werden.“

Benthes Ortsbürgermeister Detlef Hüper ( SPD) hatte aber auch eine Gute Nachricht für die Folgezeit auf Lager: Gleich drei Anwohner hätten sich freiwillig gemeldet, um das dann wieder begrünte Beet zu pflegen.

Die Broschüre „Naturnahe Hausgärten – Lebendige alternative zu Schotter und Kies“ ist beim Team Klima und Umwelt im Rathaus erhältlich.

Von Uwe Kranz