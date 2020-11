Ronnenberg

Der Alltag in den Schulen wird weiterhin vom Coronavirus bestimmt. Der Wechsel zwischen den Szenarien Präsenzunterricht und Homeschooling gehört dazu, mittlerweile aber auch Ausrüstungen zum weiteren Schutz vor Infektionen. In Ronnenberg wird derzeit der Einsatz von mobilen Raumluftreinigern geprüft – als einzige Kommune in der Region Hannover.

Die sogenannte Gruppe 1, das sind die Fraktionen von SPD und Die Linke, hatte die Verwaltung mit der Prüfung dieser Geräte beauftragt – inklusive einer Umfrage an den Ronnenberger Schulen, ob Bedarf und Interesse vorhanden sind. Parallel dazu hatte sich die Stadt bereits um Luftreiniger gekümmert und einen Prototypen ausgeliehen. Der steht seit einigen Tagen zu Anschauungszwecken im Rathaus.

Das ist der Luftreiniger, der sich aktuell im Rathaus in Empelde befindet. Quelle: Stephan Hartung

„Das Gerät befindet sich bei uns im Besprechungszimmer im Demonstrationsbetrieb. So können wir es den Schulleitern vorführen“, sagt Lars-Ove Frohner, Leiter des Teams Bildung und Jugend bei der Stadt Ronnenberg. In den vergangenen Tagen waren nacheinander bereits die Leiterinnen der vier Grundschulen zu Besuch im Rathaus, um sich die Geräte anzuschauen.

Der Luftreiniger sieht aus wie eine Mischung aus einem Kamin und einer Mülltonne – wegen der Rollen auf der Rückenseite. Das Gerät stammt von der Firma Trotec, die sich ohnehin auf Filteranlagen für Kitas und Schulen spezialisiert hat. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Heinsberg – der Landkreis in Nordrhein-Westfalen, der Frühjahr als einer der ersten bundesweit mit besonders hohen Fallzahlen zu kämpfen hatte.

Und so funktioniert der Luftreiniger: Tagsüber nimmt er die Raumluft und damit mögliche Viren auf – die bleiben in einem Filter hängen. Nachts wird die Anlage von Innen erhitzt und tötet so die Viren ab.

Lautstärke sorgt für Ablehnung

Und wie fällt das Fazit der Schulleiterinnen aus? „Wenn die Anlage dauerhaft läuft, rauscht und brummt es“, sagt Anja Gloth, Leiterin der Grundschule Ronnenberg, auf Anfrage dieser Zeitung. „Daher macht die Lautstärke des Geräts eine durchgängige Nutzung unmöglich. Die Schüler würden erheblich in ihrer Konzentration gestört werden.“ Gloth weist darauf hin, dass die Anlage den 20-minütigen Rhythmus zum Durchlüften der Klassenräume nicht ersetzen würde. „Das müssten wir also weiterhin machen, was neben der dauerhaften Geräuschkulisse eine zusätzliche Belastung für alle Beteiligten bedeutet.“

Begeisterung schwindet schnell

Bei der Vorstellung erfuhren die Schulleiterinnen, dass das Gerät 99 Prozent der Viren aus der Luft filtert. „Das hat mich zuerst begeistert“, sagt Verena Kebsch-Jandel, Leiterin der Theodor-Heuss-Schule ( THS) in Empelde. Dann sei bei ihr jedoch ein wenig Ernüchterung eingekehrt. „Den monotonen Dauerton können nur wenige Kinder ausblenden. Für den Unterricht ist das störend, für Klassenarbeiten erst recht“, sagt Kebsch-Jandel und erinnert sich, „dass wir schon jetzt bei der Vorführung lauter sprechen mussten“. Unabhängig von der Geräuschkulisse sieht die THS-Leiterin noch einen weiteren Nachteil. „Das Gerät ist sehr groß. Das wird in unseren engen Klassenzimmern schwer, es dort unterzubringen – auch nicht an den Wänden, die sind alle voll.“

Reicht das Geld für Luftreiniger? Das Kultusministerium des Landes Niedersachsen stellt 45 Millionen Euro bereit, um Schüler und Lehrkräfte vor dem Coronavirus zu schützen. Ein Teil davon kann auch für den Kauf von Luftreinigern verwendet werden, wenn die Schulen es denn wollen. Doch selbst wenn die ganze Summe dafür genutzt werden würde – unterm Strich wäre nicht viel übrig. In Niedersachsen gibt es rund 2800 öffentliche Schulen. Damit bliebe durchschnittlich pro Schule nur ein Budget von etwa 16.000 Euro übrig. Weil jedoch ein Luftreiniger mehrere Tausend Euro kostet, ließe sich damit der komplette Bedarf nur für sehr kleine Schulen decken. Allein schon die Theodor-Heuss-Grundschule in Ronnenberg besitzt 20 Klassenräume – von weiterführenden Schulen ganz zu schweigen. hg

„Die Schulleiter müssen sich mit ihrem Kollegium beraten. Wir freuen uns auf die Rückmeldungen“, sagt Lars-Ove Frohner. Gerald Müller ( CDU) verwies im Stadtrat auf seine Erfahrungen aus einer Privatschule. Dort seien die Geräte so laut gewesen, dass ein Unterricht nicht möglich sei. Die Raumluftreiniger bleiben also in der Diskussion – und die geht am Montag, 23. November, weiter. Dann beginnt um 17 Uhr in der Aula der Marie-Curie-Schule die Sitzung des Ausschusses für Bildung und Jugend, die Geräte dürften Thema sein.

Von Stephan Hartung