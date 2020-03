Tempo 30: Wie geht es weiter auf den Regionsstraßen?

Ronnenberg

Gleich zweimal hat sich der Ausschuss für Stadtplanung am Mittwochabend mit Anträgen der SPD zur Einführung Tempo 30 auf einer Regionsstraße beschäftigt. Der Einfachheit halber wurden beide Anliegen zusammen beraten. Dabei kam auch eine offensichtliche Neubewertung solcher Projekte aufseiten der Region Hannover auf den Tisch. Diese sieht die Entscheidungsgewalt für Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Regionsstraßen neuerdings bei der Stadt Ronnenberg. Was heißt das nun für die vielfach diskutierten Abschnitte in Linderte, Weetzen und Empelde?

Verwaltung will nicht ohne Einverständnis der Region handeln

Eine Anfrage der SPD Ronnenberg hatte Ulf-Birger Franz als Verkehrsdezernent der Region Hannover beantwortet, indem er die Entscheidungsgewalt in einem Brief in die Hände der Unteren Verkehrsbehörde legte. Das ist in diesem Fall die Stadt Ronnenberg. Für Thorsten Arndt, Teamleiter bei der Ronnenberger Verwaltung, könnte das zum „Freifahrtschein“ für die Stadt werden, wie er meint.

Allerdings wolle seine Behörde trotzdem nicht ohne das Einverständnis der Region handeln. Deshalb seien schriftliche Anfragen die beiden aktuellen Abschnitte betreffend nach Hannover gesandt worden, berichtete er im Ausschuss. Ein Telefonat mit dem zuständigen Sachbearbeiter sei ebenfalls erfolgt: „Ich sehe gute Chancen, das wir dort Tempo 30 installieren können“, resümiert Arndt.

Für den einen Abschnitt zwischen Bundesstraße 217 und der Benther Straße votierte der Ausschuss einstimmig für die Einführung von Tempo 30 – vorbehaltlich der Zustimmung der Region. Die Unterstützung dafür hatte Franz allerdings für diesen Fall auch schon schriftlich zugesichert. Der zweite Abschnitt auf der Ronnenberger Straße in Empelde sollte zunächst nur geprüft werden. Nach einer positiven Antwort aus Hannover könnte aber auch hier schon bald Tempo 30 angeordnet werden.

Holtenser Straße in Linderte bildet einen Sonderfall

Bürgermeisterin Stephanie Harms erklärte, dass die Stadt auch weitere Strecken bei der Region anfragen werde. Das gelte vor allem für die Strecken, für die die Aufnahme in ein Modellprojekt des Landes Niedersachsen zu Tempo 30 beantragt worden war. Vor wenigen Wochen hatte die Stadt für alle eingereichten Strecken eine Absage erhalten. Das betrifft die Berliner und die Nenndorfer Straße in Empelde sowie den Lindenbrink in Linderte. Außerdem hatte der Ortsrat in Weetzen zuletzt über eine Verlängerung der Tempo-30-Reglung auf der Hauptstraße in diesen Ortsteil beraten. Andreas Beichler (Grüne) bezeichnete die neuerliche Betrachtung dieser Strecken als „folgerichtig“.

Anders ist die Lage für die Holtenser Straße in Linderte. Dort kommen zur oftmals erhöhten Geschwindigkeit des Durchgangsverkehrs schmale Gehwege und die gefährliche Engstelle am Heimatmuseum erscherend hinzu. Allerdings handelt es sich dabei um eine Landesstraße. „Da haben wir für Tempo 30 ganz schlecht Karten“, räumte Arndt ein. Allerdings will seine Abteilung prüfen, ob andere Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Vorrangregelung für eine Fahrtrichtung an der Engstelle eine Verbesserung der Verkehrssicherheit mit sich bringen würde.

