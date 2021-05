Ronnenberg

Am Pfingstsonntag wurde sicher noch einmal die eine oder andere Wetter-App bemüht – sollte doch um 14 Uhr das ökumenische Tauffest der Kirchenregion Ronnenberg unter freiem Himmel beginnen. Doch am Ende blieb der bunte Regenschirm von Superintendentin Antje Marklein zugeklappt. Und nur das Taufwasser benetzte die Köpfe der fünf Täuflinge aus der katholischen Pfarrgemeinde St. Maximilian Kolbe, den fünf aus der Johanneskirchengemeinde in Empelde, den beiden aus Ronnenberg und Ihme-Roloven und dem einen aus Linderte.

Corona-Auflagen bestimmen auch die Taufzeremonien

Nachdem im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie das für Pfingsten geplante Fest ausfallen musste, waren die Organisatoren nun froh, dass die Wiederauflage möglich war. „Für uns gehört das Fest auch mit ins Taufprojekt, das wir zurzeit im Kirchenkreis entwickeln. Nun sind wir zufrieden mit dem Rahmen, in dem wir feiern können – unter freiem Himmel und mit ausreichend Abstand“, sagte Pastor Thomas Mayer.

Christen feiern in Ronnenberg das ökumenische Tauffest. Quelle: privat

Zuvor taufte er die eineinhalbjährige Mila Kostrzewa. Direkt vor der Taufe desinfizierte er die Hände, um dann Mila direkt zu segnen und Wasser auf ihren Kopf zu träufeln. An anderen Stationen rund um die Kirche assistierten Eltern und Paten bei der Taufe, sodass nur die direkten Familienangehörigen in Kontakt mit dem Täufling kamen. In der Michaeliskirche taufte Pfarrer Johannes Lim fünf Kinder aus seiner Pfarrgemeinde.

Symbol des Herzens bestimmt die Ansprachen

Für Milas Mutter Joanna war die Taufe ein Wunsch für ihr Kind. „Sie hat durch die Taufe eine Begleitung und auch durch die Paten“, sagt sie. „Mir war der christliche Segen wichtig für meinen kleinen ‚Wirbelwind’. Das ist ein Schutz“, sagte sie. Aber auch ältere Kinder, wie der neunjährige Tim Engelbrecht aus Linderte wurden getauft. Er habe sich bewusst für die Taufe entschieden, sagte er und freute sich auf die Feier mit der Familie.

Mila schaut sich vor ihrer Taufe die Kerze und Taufschale ganz genau an. Quelle: privat

Zum Auftakt und zum Abschluss der Taufen trafen sich alle Tauffamilien auf der Wiese zwischen Kirchenkreisamt und Gemeindehaus. Das Symbol des Herzens zog sich durch die Ansprachen, Lieder und auch durch eine anschließende Bastelaktion für die Kinder. „Unsere Sprache ist voll von Herzensbildern. Wir folgen unserem Herzen, haben ein weiches Herz, ein gebrochenes Herz oder uns fällt ein Stein vom Herzen“, sagt Pastorin Marion Klies. Das Herz sei das Symbol für die Liebe, für die Liebe zwischen Menschen, für Nächstenliebe. Gott schenke in der Taufe sein Herz und seine Liebe.

Und auch Pfarrer Johannes Lim sprach von der unendlichen Liebe Gottes. „Jeder und jede hat einen Platz bei Gott. Die Kinder sind die Freunde Gottes“, so der Geistliche. Diakonin Frederike Flathmann lud die anwesenden Kinder im Anschluss an den Gottesdienst noch an drei Tische ein, an denen unter anderem noch eigene Taufkerzen gestaltet werden konnten oder auch Herzgirlanden entstanden.

Von Uwe Kranz