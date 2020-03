Mehrheit wünscht sich Neubaugebiet an der Hiddestorfer Straße

Ihme-Roloven

Irgendwann ist es mal Zeit, die Meinungen zum Neubaugebiet an der Hiddestorfer Straße abzufragen. Ortsbürgermeister Hans-Hermann Fricke hat die Sache am Donnerstag selbst in die Hand genommen und die 75 Besucher der Informationsveranstaltung aufgefordert, sich von ihrem Platz zu erheben, wenn sie für den Wohnungsbau in dem Gebiet sind. Kurz darauf standen etwa zwei Drittel der Besucher von ihren Stühlen auf. Zuvor hatte eine Frau angemerkt, „dass ich gern hier hinziehen würde – aber gar nicht weiß, ob man überhaupt Neubürger haben will, so negativ wie das Baugebiet hier gesehen wird“.

Das Büro für Stadtplanung und Architektur aus Hannover, plan zwei, stellte im Versammlungsraum der Ortsfeuerwehr die Ergebnisse vor, die vor sechs Monaten in einem Workshop unter Bürgerbeteiligung entstanden waren. „Es ist noch nichts geplant, wir können noch nicht einmal etwas über Quadratmeterpreise sagen“, sagte Lisa Nieße von plan zwei. „Heute geht es nur um ein Stimmungsbild.“ Der Workshop hatte sich auch nur mit der Hiddestorfer Straße beschäftigt. Der zweite potenzielle Standort für ein Neubaugebiet, die Hohefeldstraße, hingegen scheint keine Alternative mehr zu sein. Er war am Donnerstag zumindest kein Thema.

Neubaugebiet hat Befürworter und Kritiker

Die Stimmung während der Diskussion selbst war am Donnerstag zweigeteilt. Es gab Besucher wie Jan Maschkowitz, der ein Baugebiet an der Hiddestorfer Straße ablehnte. Es sei in der Veranstaltung nicht davon überzeugt worden, dass das Baugebiet für Ihme-Roloven so super sei. Andere Anwohner dagegen lobten den Entwurf der Planer als gelungen und erwarten auch durch den Standort eine Belebung der Ortsmitte. Für junge Menschen werde das Doppeldorf mit einem Neubaugebiet attraktiver, sagte Jörg Garbe. Das Mitglied der Ortsfeuerwehr Ihme-Roloven verwies auf die Jahresversammlung am Sonnabend. „Man muss sich nur angucken, wie viele junge Leute dann wieder hier sitzen werden. Um diese Menschen im Ort zu halten, brauchen wir ein Neubaugebiet.“

Die zu überplanende Fläche ist 16.400 Quadratmetern groß. Der Entwurf sieht vor, dass dort zwölf Einfamilienhäuser, zehn Reihenhäuser und vier Mehrfamilienhäuser entstehen. Hinzu kommen zwei sogenannte Sondergebäude, in denen altersgerechte Wohnungen oder eine Pflegestation untergebracht werden könnten. Laut Nieße sollen die Mehrfamilienhäuser 2,5-stöckig werden und nicht vierstöckig, wie im Vorfeld von Anliegern befürchtet, weil es den Charakter der Ortschaft verändern würde. „Es muss sich also niemand fürchten, diese Höhe passt zu Ihme-Roloven“, sagt Nieße.

So geht es weiter mit dem Neubaugebiet Noch sind zwei Standorte für Neubaugebiete in Ihme-Roloven im Rennen: die Hohefeldstraße und die Hiddestorfer Straße. Das Stimmungsbild aus der Informationsveranstaltung zeigte aber, dass die Hiddestorfer Straße klarer Favorit ist. Mitglieder des Ortsrats bekräftigten am Donnerstagabend, das sie sich bei ihrer Entscheidung auch nach der Meinung der Bürger richten werden. Deshalb scheint sicher, wie das Votum des Ortsrats in seiner nächsten Zusammenkunft lauten wird. Die nächste turnusmäßig Sitzung ist am 19. Mai, auf Wunsch des Gremiums soll es aber eine vorgezogene Sondersitzung geben. Auf Basis der Abstimmung geht es dann weiter in die Fachausschüsse und den Rat. hg

