Stadt Ronnenberg unterstützt Initiative gegen häusliche Gewalt

Ronnenberg

Mit einer gemeinsamen Aktion rufen die Gelichstellungsbeauftragte der Stadt Ronnenberg, Lara Sindt, und Wirtschaftsförderer Torsten Jung lokale Unternehmen zu einer Aktion gegen häusliche Gewalt auf. „Uns liegt das Thema besonders am Herzen, da insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie mit einem Anstieg von häuslicher Gewalt zu rechnen ist“, erklärt Jung den Hintergrund der Initiative.

Konkret wollen die beiden Verwaltungsmitarbeiter die Firmen zur Teilnahme an der Plakataktion „Zuhause nicht sicher?“ von der Initiative „Stärker als Gewalt“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ( BMFSFJ) informieren. Jede dritte Frau erleidet statisch gesehen mindestens einmal in ihrem Leben häusliche Gewalt. Auch Männer sind betroffen. Das könne sich ändern, wenn sich die ganze Gesellschaft gegen Gewalt einsetzt, heißt es in einer Information des Ministeriums.

Anzeige

Gewalt, besonders im häuslichen Umfeld, tritt in allen gesellschaftlichen Schichten auf. Ebenso ist Gewalt nach Jungs Überzeugung kein herkunftsspezifisches Phänomen bestimmter Ethnien. Die Formen wie sich Gewalt äußert sind ebenso sehr unterschiedlich. Es gibt physische, sexuelle und psychische Übergriffe.

Weitere NP+ Artikel

Initiative bietet Informationen und Hilfsangebote

Über die Internetseite www.stärker-als-gewalt.de finden Betroffene sowie Menschen in deren Umfeld Informationen und Hilfsangebote, wie sich Gewalt beenden lässt und wo sie Hilfe finden. Um die Idee und Informationen der Initiative zu verbreiten müssen Unternehmer lediglich die Poster im Verkaufsraum, im Pausenbereich oder im Wartebereich aufhängen. „Auf diese Weise erhalten Frauen und Männer einen niedrigschwelligen Zugang zu Informationen rund um das Thema und über die verschiedenen Hilfsangebote“, erklärt Jung.

Der Wirtschaftsförderer äußert sein Verständnis dafür, dass Geschäftsleute „ganz besonders in dieser schwierigen Situation zu kämpfen haben und sich ihnen viele existenzielle Fragen stellen“. Dennoch biete die initiative die Möglichkeit, dieses gesellschaftsrelevante Thema in den Mittelpunkt zu rücken.

Interessenten müssen für eine Teilnahme nur eine Email mit der Anzahl und der Größe der benötigten Poster (DIN A4 oder DIN A3) torsten.jung@ ronnenberg.de oder lara.sindt@ ronnenberg.de senden. Die Poster würden dann zeitnah zugestellt, so Jung.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz