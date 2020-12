Spenden aus Ronnenberg finanzieren EDV-Schulung in Togo

Empelde

Auch in Afrika leidet das öffentliche und private Leben unter der Corona-Pandemie. Im togolesischen Vogan sollte beispielsweise schon längst der EDV-Schulungsraum der Schule in Betrieb sein. In der vergangenen Woche konnte der Empelder Roland Sturm nun aber doch noch die gute Nachricht überbringen: „Wir freuen uns, dass wir gerade jetzt noch vor Weihnachten unser neues EDV-Schulungszentrum einweihen konnten“, sagt er. Das gesamte Schulprojekt wird finanziert von dem Verein Togo pro infans, dem Sturm gemeinsam mit seiner Tochter Simone Bahrs vorsitzt.

Auch Spender aus Springe, Gehrden und Hannover helfen

„Wegen Corona hat es einige Verzögerungen gegeben“, sagt Sturm. „Aber nun ist es geschafft und die Jugendlichen auf unserer Schule in Vogan können nun auch in digitalen Techniken unterrichtet werden. Möglich ist diese Einrichtung geworden, weil der Verein viel finanzielle Unterstützung bekommen habe – nicht nur aus Ronnenberg, sondern auch aus Springe, Gehrden und Hannover.

Der Schulungsraum hat innen auf beiden Seiten fünf Ausbildungsplätze und kann auf 20 Plätze erweitert werden, je nach Bedarf und verfügbarer Mittel zur Anschaffung weiterer Rechner und Zubehör. Das Projekt in Vogan sei damit nun abgeschlossen, erklärt Sturm. „Wir können vom Kindergarten bis zum Abitur maximal 2000 Kinder ausbilden und dies nun auch noch in digitalen Techniken.“

Die Mitglieder der Schulleitung posieren bei der Einweihung vor dem EDV-Schulungsraum. Quelle: privat

Die Pandemie hat aber auch das Schulprojekt voll im Griff. „Im Moment können wir die maximale Kapazität der Anlage noch nicht ausnutzen“, sagt Sturm. Dies bedeute für einzelne Klassen, dass Unterricht am Vormittag und am Nachmittag notwendig ist, um alle Schüler ausbilden zu können.

Nach Corona will der Verein die mögliche Kapazität der Einrichtung nach und nach wieder voll ausschöpfen. Weitere Erweiterung sind dafür nicht geplant, denn durch das Schulgeld müssten die Lehrer finanziert und die laufenden Kosten gedeckt werden.

Erfahrungen aus erstem Projekt helfen in Vogan weiter

Außerdem zeigen die Erfahrungen mit dem ersten Projekt in ähnlicher Größe in Mission Tové aus dem Jahr 2013, das kontinuierlich ausgebaut wurde, dass nun voraussichtlich die ersten Reparaturen auflaufen werden. Vor allem die Blechdächer, die durch die Klimaverhältnisse schnell rosten, bilden schnell Löcher. Das feuchte Klima lässt aber auch die Farbanstriche verblassen. Risse entstehen im Verputz und müssen zur Erhaltung der Substanz instand gesetzt werden.

Menschenrechtler hilft als Vertreter vor Ort

Da sich Sturm und Bahrs nur selten persönlich in Togo aufhalten, benötigen sie Unterstützung vor Ort. Als Vertrauensleute agieren Paul Dodji Apevon und seiner Frau, die gemeinsam mit dem Verein die Projektbetreuung inne haben. Apevon, Rechtsanwalt, Politiker und Menschenrechtler setzt sich vor Ort unentgeltlich für den Verein ein und kontrolliert auch den Träger der Schule, die Methodistische Kirche Togo (EMT), damit die finanzielle Transparenz gewährleistet bleibt.

Von Uwe Kranz