Empelde

Die Anwohner einer Stichstraße im Baugebiet Silberbergweg in Empelde können aufatmen. Die Stadtverwaltung hat nach einem gemeinsamen Ortstermin mit der Feuerwehr beschlossen, eine Parkfläche gegenüber der Straßeneinmündung als Sperrfläche auszuweisen. Damit ist gesichert, dass größere Fahrzeuge wie Müllautos oder die Drehleiter der Feuerwehr alle Häuser in der Straße in Zukunft erreichen können.

In der Einwohnerfragestunde der jüngsten Ratssitzung hatte Anwohner Marcus Krahl seine Situation und die seiner Nachbarn erklärt. Nach dem weiteren Ausbau des Baugebietes fehle größeren Fahrzeugen der Raum zum Rangieren, um in die Wohnstraße einbiegen zu können. Die Stadtverwaltung versprach, die Situation zu prüfen. In der vergangenen Woche gab es dann zu diesem Zweck einen Ortstermin mit der Stadtfeuerwehr.

Drehleiter braucht mehr Platz

Nach mehreren Anfahrversuchen aus beiden möglichen Fahrtrichtungen wurde den Beteiligten schnell klar: Die Straße ist aus Richtung Hansastraße nur mit aufwendigem Rangieren und Inanspruchnahme einer gegenüberliegenden Parkfläche zu erreichen. Auch eine noch nicht bepflanzte Baumscheibe soll nun, nach den Erkenntnissen des Ortstermins, freibleiben.

Stadtbrandmeister Gunnar Scheele wies allerdings auf zwei Umstände hin, die vor Ort ebenfalls aufgefallen sind. Zum einen sei es rechtlich gar nicht notwendig, dass die Drehleiter die Häuser in der Straße erreichen kann, da diese die dafür erforderliche Bauhöhe gar nicht erreichen. Dennoch, und das bestätigte auch Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU), sei es in Ronnenberg üblich, diese Rettungsmöglichkeit an allen Gebäuden zu ermöglichen.

Hohe Sichtschutzzäune behindern die Drehleiter

Außerdem kritisierte Scheele die im Baugebiet häufig verwendeten hohen Sichtschutzzäune. Aufgrund der Arbeitshöhe der Drehleiter störten diese im Ernstfall voraussichtlich die Bewegungsfreiheit der Leiter. Um Schäden an der Leiter zu vermeiden, müssten Einsatzkräfte die Zäune wohl präventiv „wegflexen“, wie es der Stadtbrandmeister bildlich umschrieb.

Für die Nachbarschaft im Silberbergweg ist mit der verbesserten Zufahrt eines ihrer Probleme gelöst. Weiterhin stören sie sich allerdings daran, dass nach der Erschließung des Baugebietes viele Autofahrer ihre Spielstraße mit überhöhter Geschwindigkeit passierten, obwohl es eine Möglichkeit zur Umfahrung gibt. Torsten Arndt, Teamleiter im Rathaus, erklärte dazu, dass die Stadt das Baugebiet noch nicht vom Vorbesitzer übernommen hat, da noch nicht alle Vereinbarungen zwischen beiden Seiten erfüllt seien. Unter anderem fehlt demnach auch noch eine Aufpflasterung im Bereich der Spielstraße, die zur Temporegulierung der durchfahrenden Fahrzeuge beitragen könnte.

Von Uwe Kranz