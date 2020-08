Ein Radfahrer schwebt nach einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 65 bei Benthe (Ronnenberg) am Dienstagmorgen in Lebensgefahr. Laut Polizei wurde das Opfer von einem Auto erfasst, die genauen Hintergründe sind noch unklar. Die B65 ist bis auf Weiteres in beiden Richtungen gesperrt.