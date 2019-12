Schafft Ronnenberg das Amt des Ersten Stadtrats ab?

Ronnenberg

In der letzten Sitzung des Ronnenberger Rates im alten Jahr steht auch ein Thema auf der Tagesordnung, das in den vergangenen Wochen rege Diskussionen unter den Politikern ausgelöst und auch öffentlich Aufsehen erregt hat: die Nachfolge des Ersten Stadtrates Torsten Kölle. Die Grünen wollen in der Sitzung am Mittwoch, 18. Dezember, in der Aula der Marie-Curie-Schule, Am Sportpark 1, in Empelde darüber abstimmen lassen, ob die Stelle überhaupt neu besetzt werden soll. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr.

Ende der Spekulationen?

In der vorangegangenen Ratssitzung hatte Bürgermeisterin Stephanie Harms ( CDU) die Öffentlichkeit darüber informiert, dass sie Kölle ( SPD) für die am 1. November 2020 beginnende neue Amtszeit nicht mehr vorschlagen wird. Das Vorschlagsrecht obliegt allein der Verwaltungschefin. Außerhalb ihrer Ratsgruppe aus CDU, Freien Wählern und FDP löste diese Ankündigung von Harms viel Kritik aus.

Danach begannen die Spekulationen und Meinungsäußerungen darüber, wie die Bestimmung eines Nachfolgers vonstatten gehen soll. Die Grünen haben beantragt, die Stelle des Wahlbeamten zu streichen, die Verwaltung dagegen will ihre Planungen für eine Neubesetzung vom Rat absegnen lassen.

Grüne führen Kostenersparnis als Grund an

Aus Sicht der Grünen könnte statt eines Ersten Stadtrates auch einer der Fachbereichsleiter die Verwaltungschefin vertreten. Die Regelung der Hauptsatzung mit einem Ersten Stadtrat sei keine zwingende Vorgabe für eine Stadt in der Größe von Ronnenberg. Nachteile für die Stadt durch den Verzicht seien nicht zu erkennen, argumentiert die Grünen-Fraktion.

Bei einem Verzicht auf einen Wahlbeamten könnte die Stadt Personalkosten von etwa 16.000 Euro pro Jahr sparen und zudem verhindern, dass – wie jetzt in Kölles Fall – künftig Kosten durch frühzeitige Pensionierungen entstehen, wenn ein Amtsinhaber frühzeitig ausscheidet. Die Kosten im aktuellen Fall hatte Kämmerer Frank Schulz mit bis zu 350.000 Euro angegeben.

Klare Absage der CDU-geführten Gruppe

Eine eindeutige Haltung des Rates zu diesem Thema ist noch nicht auszumachen. So hatte sich die AfD-Fraktion dafür ausgesprochen, die Neubesetzung zumindest bis nach der kommenden Wahl im Jahr 2021 auszusetzen, um dem Wahlsieger die Möglichkeit zu geben, einen für sich passenden Stellvertreter zu finden. SPD und Linke hatten sich für ein Ausschreibungsverfahren zur Neubesetzung ausgesprochen.

Die CDU, Freien Wähler und FDP lehnten den Antrag der Grünen dagegen in einer Mitteilung in der vergangenen Woche ab. Die Einsparung der Stelle stehe in keinem Verhältnis zum Nutzen, hieß es darin. Der Erste Stadtrat sei maßgeblich für interne Verwaltungsabläufe verantwortlich. Die allgemeine Vertretung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Bürgermeisterin sei erforderlich.

Bürgermeisterin will mit externer Beratungsfirma arbeiten

Die Pläne der Bürgermeisterin werden aus einer Beschlussvorlage deutlich, die die Verwaltung bereits im Ratsinformationssystem online veröffentlicht hat. Demnach soll die Stelle des Ersten Stadtrates gemäß dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz öffentlich ausgeschrieben werden. Die Stellenausschreibung soll dabei auf Grundlage eines Anforderungsprofils veröffentlicht werden, das gemeinsam mit der externen Beratungsfirma NSI Consult erstellt wird. Anschließend soll in einer Stellenbesetzungskommission darüber beraten und abgestimmt werden.

Das Stellenbesetzungsverfahren soll ebenfalls mit Unterstützung von NSI Consult durchgeführt werden. Diese wird nach Bewerbungsschluss aus den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl von drei bis fünf Bewerbern treffen, welche sich anschließend einem mündlichen Auswahlverfahren der Stellenbesetzungskommission unterziehen müssen. Die Stellenbesetzungskommission besteht aus jeweils einem Vertreter der Ratsfraktionen/Gruppen, der Bürgermeisterin, der Gleichstellungsbeauftragten, gegebenenfalls der Schwerbehindertenvertretung sowie einer Vertretung des Personalrates und des Teams Personal.

Lesen Sie auch:

Von Uwe Kranz