Nachdem der Rat der Stadt Gehrden den Plänen von Regiobus ein Ende gesetzt hat, den neuen Betriebshof im Gewerbegebiet Gehrden Ost zu bauen, bringen sich nun einige Nachbarkommunen in Position. Neben der Gemeinde Wennigsen und der Stadt Springe hat auch der Ronnenberger Ortsteil Weetzen Interesse an einer Ansiedlung des Busdepots angemeldet.

Ortsbürgermeister Thomas Bensch erhält dabei nicht nur Unterstützung von Marlo Kratzke, der für die SPD im kommenden Jahr für das Amt des Bürgermeisters kandidiert: Am Freitag hat die Ratsfraktion einen Antrag an die Bürgermeisterin gerichtet, der die Ansiedlung von Regiobus in Weetzen zum Ziel hat.

Weetzen biete mit seiner Nähe zur Landeshauptstadt und den südlichen Regionskommunen sowie der sehr guten Anbindung an das Straßennetz und den öffentlichen Nahverkehr die optimalen Voraussetzungen für den neuen Betriebshof, erklärt Kratzke. „Wir können aktiv dazu beitragen, die notwendige Verkehrswende in der Region Hannover voranzubringen.“

„Verlängerung der Linie 500 nach Weetzen wäre einfacher“

Auch die Infrastruktur von Weetzen würde stark von einer Ansiedlung profitieren. Außerdem könnten zukunftsfähige Arbeits- und Ausbildungsplätze bei einem krisensicheren Arbeitgeber geschaffen werden, meint Kratzke. Bei einem Betriebshof in Weetzen ließe sich gegebenenfalls die viel diskutierte Verlängerung der Buslinie 500 bis Weetzen leichter realisieren, da die Busse bereits in der Nähe des Bahnhofs starten und so Leerfahrten nach Gehrden vermieden würden, hofft Bensch. „Dieses Leuchtturmprojekt würde erheblich zur Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Ronnenberg beitragen“, meint Kratzke.

Vor den Toren des Ortes an der Bundesstraße 217 gebe es ein entsprechend großes Flächenpotenzial mit 70.000 bis 80.000 Quadratmetern, sowohl gegenüber dem Sportplatz als auch auf dessen Rückseite, argumentiert Bensch. Bei ersten Gesprächen mit Regiobus vor der Entscheidung für eine Niederlassung in Gehrden seien diese bereits auf dem Tisch gewesen.

Anders als bei der drohenden Anlieferung von Bauschutt zur Kalihalde per Lkw sieht Bensch aufgrund des Betriebshofes keine zusätzliche Verkehrsbelastung im Ort. Die Busse bewegten sich voraussichtlich durchweg in Richtung B 217 und K 213 – ein Verkehrskonzept müsse allerdings erst erstellt werden, räumt er ein. Die beiden SPD-Politiker Kratzke und Bensch sind der einhelligen Meinung: „Neben der Region wären auch die Stadt Ronnenberg sowie der Ortsteil Weetzen die großen Gewinner dieses Zukunftsprojekts.“

„ Regiobus müsste auf uns zu kommen“

Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms ( CDU) sieht dagegen keinen Anlass dafür, dass sich die Stadt für eine Ansiedlung von Regiobus bewerben sollte. Im November 2018 hatte es die erste Anfrage des Unternehmens gegeben. Bei den folgenden Gesprächen habe sich ergeben, dass alle Flächen in Ronnenberg zu klein, zu dicht an aktueller oder geplanter Wohnbebauung oder nicht schnell genug verfügbar für die Bedürfnisse des Busunternehmens seien. Und damals sei es nur um etwa 35.000 Quadratmeter gegangen – inzwischen plant Regiobus, auf rund 70.000 Quadratmetern zu bauen. Indes befänden sich die beschriebenen Areale in Weetzen noch in der Flurbereinigungsphase. Das heißt, dass zum Teil Eigentumsverhältnisse im Detail noch zu klären sind.

Vor den Toren des Ortes an der Bundesstraße 217 gibt es ein Flächenpotenzial mit rund 70.000 bis 80.000 Quadratmetern. Quelle: Ingo Rodriguez

Harms fragt zudem erneut nach konkreten Vorteilen für die Stadt. Ein Gewerbegebiet müsse neben Arbeitsplätzen auch Gewerbesteuer einbringen. Von Regiobus ist dem Vernehmen nach wegen des Firmensitzes in Hannover lediglich eine fünfstellige Summe zu erwarten – zu wenig für einen so großen Flächenverbrauch, meint die Bürgermeisterin. Den allgemeinen Beitrag der Stadt für die Region sehe sie bereits mit der Ansiedlung der Regions-Großküche in Empelde als erfüllt an. Außerdem steht noch eine Ausweitung der Feuerwehrtechnischen Zentrale an der B 217 bevor.

Die Entscheidung gegen Ronnenberg habe seinerzeit Regiobus getroffen, stellt die Bürgermeisterin darüber hinaus fest. Wenn sich die Pläne nun geändert haben, „müsste Regiobus auf uns zukommen“, sagt Harms.

