Ronnenberg

Unbefristete Planungssicherheit für alle Vereinsvorstände, feste Nutzungspauschale anstatt jährlich schwankender Kosten und neue Regelung für den Tennisverein Rot-Weiß: Die Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine (AGRS) und die Stadt haben eine neue Vereinbarung für Kostenbeteiligung an den Sportstätten ausgehandelt. Die geänderte Fassung wird nicht nur von allen Vereinen sowie der Stadtverwaltung als gelungener Durchbruch gelobt. Auch die Mitglieder des zuständigen kommunalen Fachausschusses haben sich in ihrer jüngsten Sitzung bereits einstimmig für die neue Vereinbarung ausgesprochen.

AGRS-Vorsitzender: „Neue Regelungen sind Ausdruck der Solidarität“

„Die neuen Regelungen werden von allen Vereinen begrüßt und sind auch ein Ausdruck der Solidarität“, sagt der AGRS-Vorsitzende Sven Meier. Er hebt hervor, dass künftig auch die Anlage des TV Rot-Weiß Ronnenberg wie eine kommunale Sportstätte behandelt und der Verein in die neue Vereinbarung zur Kostenbeteiligung aufgenommen werden soll. Das sei – ein Relikt aus der Vergangenheit als elitärer Sport – in den vergangenen Jahren anders gehandhabt worden. Zwar werde dem Tennisverein mit der Neuregelung kein Instandhaltungszuschuss gewährt. „Damit werden nun aber die Nebenkosten für Strom und Wasser künftig nicht mehr vom Verein getragen, sondern von der Stadt übernommen und in die Umlageberechnung einbezogen“, nennt Meier den entscheidenden Unterschied.

Anzeige

Feste Pauschale garantiert Vereinen Planungssicherheit

Um das und damit auch mehr Gleichbehandlung zu ermöglichen, lassen sich die Vereine künftig auf eine höhere, aber unbefristet stabile Stundenpauschale für die Nutzung der Sportplätze und Hallen ein. Die Vereine sollen nun nur noch ihre wirklich genutzten Stunden – ohne ausgefallene Übungseinheiten – zahlen und dafür unbefristet 2,50 Euro an die Stadt entrichten. Bislang habe dieser Wert durchschnittlich bei etwa 2,31 Euro gelegen, aber jährlich schwanken können, um die städtischen Gesamtkosten der Nutzungsvereinbarung zu decken, sagt Meier. Der künftige Fixwert garantiere den Vereinen Planungssicherheit – trotz Inflationsrate. Der Erste Stadtrat Torsten Kölle bestätigt: Mögliche Kostensteigerungen für Strom und Wasser wie etwa durch den Verbraucherkostenindex könne die Stadt nun nicht mehr an die Vereine weitergeben. „Von der neuen Regelung profitieren alle Beteiligten, weil nun nach einem festen Satz auch nur die tatsächlich in Anspruch genommenen Stunden berechnet werden“, sagt Kölle.

Weitere NP+ Artikel

Corona-Krise bei Zukunftsplanung bewusst nicht berücksichtigt

Laut Beschlussvorlage, für die der Rat der Stadt noch grünes Licht geben muss, verzeichnet die Stadt zwar künftig pro Jahr einen Einnahmerückgang von rund 3400 Euro. „Das ist die Differenz, die sich aus den zusätzlichen Nebenkosten des Tennisvereins und den höheren Einnahmen durch die neue Pauschale ergibt“, sagt Kölle. Trotzdem sei die neue Vereinbarung eine Lösung, mit der alle Beteiligten gut leben könnten. Pro Jahr wird für die AGRS-Vereine bei insgesamt 15190 derzeit ermittelten Nutzungsstunden künftig eine Gesamtsumme in Höhe von 37.975 Euro fällig. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren alle Sportvereine laut Stadtverwaltung für insgesamt 14.815 genutzte Stunden mit 34.284,26 Euro an den Kosten beteiligt worden – ohne feste Pauschale und ohne Berücksichtigung des Tennisvereins. Was wichtig ist: Die Vereinbarung wurde ohne Berücksichtigung der Corona-Krise für die Zukunft getroffen. Die eingeschränkte Nutzung wegen der Kontaktbeschränkungen wird laut Stadtverwaltung mit reduzierten Stunden und damit auch geringeren Kosten für die Vereine berücksichtigt.

Pauschale bleibt trotz Hallenneubau fix

Ein reizvoller Bestandteil der neuen Vereinbarung: Außer der unbefristeten Laufzeit ist auch garantiert, dass sich die neue Nutzungspauschale von 2,50 Euro selbst dann nicht ändert, wenn am Standort der neuen Empelder Grundschule eine zusätzliche Sporthalle für die Vereine geöffnet wird. Vielmehr erhofft sich die Stadt zusätzlich zu berechnende Nutzungszeiten. Um trotz des Verlustes des Hartplatzes auf dem Baugrundstück genügend Trainingszeiten für die Vereine in Empelde anbieten zu können, will die Stadt laut AGRS-Vorsitzendem regelmäßig die Drainagen auf den beiden verbleibenden Plätzen kontrollieren sowie eine Flutlichtanlage auf dem A-Platz der Bezirkssportanlage errichten.

Von Ingo Rodriguez