Untersuchung: Grundwasser in Ronnenberg ist salzhaltig

In den Monaten April und Mai hat die Firma Menke Umweltservice Ronnenberg nach Aufforderung des Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie ( LBEG) das Grundwasser in Ronnenberg untersucht. An relevanten Stellen rings um die Kalirückstandshalde wurden Proben entnommen. Jetzt liegen die Ergebnisse der Firma vor.

„Die Laborwerte zeigen, dass das Wasser im Boden im Bereich der Kalihalde Ronnenberg salzhaltig ist“, erklärt Menke-Geschäftsführer Stefan Entrup. „Weitere Untersuchungen werden die Ursachen der Salzgehalte analysieren. Positiv ist, dass sämtliche Proben frei von Schadstoffen wie Schwermetallen sind.“ Bei den Entnahmestellen im direkten Umfeld der Kalihalde sei der Salzgehalt sehr hoch. Grundsätzlich entsprächen die Laborwerte den Erwartungen der Experten, heißt es vonseiten der Firma. „Wie geplant werden nun Detailanalysen durchgeführt“, erklärt die Firma Menke dazu in einer Mitteilung. Diese sollen klären, woher das Salz im Grundwasser kommt.

Proben in 30 Metern Tiefe entnommen

Nachdem zunächst im April 2020 bei Voruntersuchungen an vier Stellen Bodenproben aus 30 Metern Tiefe entnommen worden waren, wurden Anfang Mai Grundwasserproben entnommen. Dafür wurden an mehreren Stellen Bohrungen bis zu einer Tiefe von 30 Metern durchgeführt. Die dabei relevanten Orte und Tiefen hatten die externen Gutachter aus den Ergebnissen der Voruntersuchungen ermittelt.

Mit einem mobilen Labor haben externe Experten die Voruntersuchungen im April vorgenommen. Quelle: Uwe Kranz

Die Firma Menke plant, im Auftrag des Eigentümers der Halde, diese in einem langwierigen Verfahren mit Bauschutt abzudecken und später zu begrünen. Viele der Anwohner, die sich auch in einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen haben, Politiker aller Parteien und die Ronnenberger Verwaltung lehnen das Vorhaben ab. Aus dem Rathaus gibt es noch keinen Kommentar zu den Untersuchungsergebnissen, da diese dort noch nicht vorliegen.

Entrup erhofft sich indes weitere Erkenntnisse: „Mit den Untersuchungen konnten wir uns außerdem einen Überblick verschaffen, wie hoch das Grundwasser steht“, sagt er. Endgültige Aussagen, ob das Salz aus der Kalihalde ausgewaschen wird oder von unten aus dem Salzstock aufsteigt, seien auf Basis der bisher vorliegenden Auswertungen noch nicht möglich. Hierfür würden nun weitere Analysen vorgenommen. „Der geologische Aufbau des Untergrundes ist nicht überall gleich. Daher werden weitere Detailprüfungen durchgeführt“, erläutert der Menke-Geschäftsführer.

Entrup : Keine zusätzliche Verschattung der Grundstücke

Indes nahm Entrup Stellung zu Fragen, die am Rande der Probenentnahme im Dialog mit Anwohnern aufgeworfen wurden. „Dabei wurden besonders Befürchtungen geäußert, es könne durch eine Abdeckung der Kalihalde zu einer Verschattung der Grundstücke kommen“, sagt Entrup. Dies sei jedoch nicht der Fall.

Die Gesetzeslage sei eindeutig, führt Entrup an. „Baumaßnahmen, die zu einer zusätzlichen Verschattung führen würden, sind nicht genehmigungsfähig“, sagt der Geschäftsführer. Für den Fall, dass es zu einer Abdeckung der Kalihalde kommt, sei dies ein wesentlicher Punkt bei der Planung der Konturen des Bauwerks.

Von Uwe Kranz