Der Runde Tisch zum Umgang mit der Altlast ist offiziell gestartet – die Teilnehmer erkennen eine „besonderen Ausgangssituation“ für Ronnenberg an. Eigentümer Horizon bestätigt derweil, dass neben einer Abdeckung weitere Möglichkeiten denkbar sind.

Besondere Umstände herrschen an der Kalihalde in Ronnenberg. Das haben die Teilnehmer am Runden Tisch festgestellt. Quelle: privat