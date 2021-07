Ronnenberg

Der Fachausschuss für Stadtplanung der Stadt Ronnenberg hat seinen Handlungsrahmen für die Jahre 2021 bis 2023 auf den Weg gebracht. Bei einer Enthaltung stimmten die Mitglieder für die Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK). Zugestimmt haben auch Politiker von SPD und Grünen, obwohl diese sich bei mehreren Änderungsanträgen teilweise mit ihrer Haltung nicht durchsetzen konnten. „Das ISEK ist mehr als Baugebiete“, sagte Fabian Hüper (SPD). Das Konzept sei so wichtig für die Entwicklung der Stadt, dass die Ablehnung einzelner Punkte nicht zur Ablehnung des gesamten Konzeptes führen dürfe. Am 21. Juli soll der Rat das Papier nun verabschieden.

Baugebiet an der Hiddestorfer Straße erhält den Vorzug

Mit dem ISEK werden auch Planungen geregelt, die teilweise seit Jahren strittig sind. So stimmte der Ausschuss gegen die Stimmen der SPD für eine Umsetzung des Baugebietes an der Hiddestorfer Straße in Ihme-Roloven – allerdings in mehreren Schritten. Zunächst sollen straßenbegleitend rund 15 Wohneinheiten entstehen. Im Gegenzug soll das zweite Baugebiet im Ort an der Hohefeldstraße aus dem ISEK gestrichen werden.

Alle Fraktionen sprachen sich in der Sitzung dafür aus, dass der Umsetzung von Gewerbeflächen in Zukunft mehr Ressourcen in der Verwaltung gewidmet werden sollen. Im ISEK wurde dazu vermerkt, dass künftig die Entwicklung von Gewerbeflächen nicht mehr der von Wohnungsbaugebieten hinterherhinken soll.

Bei der konkreten Betrachtung der Gewerbegebiete schloss sich eine knappe Mehrheit von sechs zu fünf Stimmen dem Vorstoß der Grünen an, die bislang geplante Fläche des Gebietes Nordost in Ronnenberg zu vergrößern. Grund sei unter anderem auch der kürzlich von der Region geäußerte Flächenbedarf von 10.000 Quadratmetern für den Ausbau der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in diesem Bereich. Außerdem soll in diesem Zuge eine Erschließungsstraße von der Bundesstraße 217 zur Empelder Straße derart ausgebaut werden, dass sie zur Entlastung des Ronnenberger Ortskerns beitragen kann. In der Vergangenheit wurde eine solche Verbindung als „Spange“ bezeichnet.

„Einmalige Chance“ zur Entlastung des Ortskerns

Bedenken der SPD, diese würde die Verkehrsbelastung in Empelde erhöhen, wiesen die anderen Parteien zurück. Jens Williges (Grüne) bezeichnete es als „einmalige Chance“, den Ortskern von Ronnenberg zu entlasten. An den Kosten für die Straße solle sich die Region maßgeblich beteiligen, zumal auch die FTZ auf diesem Weg erschlossen werde. „Für die Region wird das die günstigste Umgehungsstraße, die es je gegeben hat“, sagte Hermann-Josef Mersch (CDU). Eine nötige Ampelanlage für den Anschluss an der B 217 müsse zur Erschließung des Baugebietes Alter Garten ohnehin gebaut werden. Für die Spange könne diese dann mitgenutzt werden, hieß es.

Einen weiteren Antrag der Grünen, eine potenzielle Gewerbefläche an der Ihmer Landstraße, auf der sich das Ronnenberger Autohaus Gencer erweitern möchte, aus dem ISEK zu streichen und dem Unternehmen Alternativen anzubieten, lehnte der Ausschuss mehrheitlich ab. Hier habe das Ziel, einen Gewerbesteuerzahler in der Stadt zu halten, mehr Gewicht, hieß es aus Reihen von SPD und CDU.

